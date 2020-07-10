БрГТУ проведет День открытых дверей онлайн

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БрГТУ проведет День открытых дверей онлайн
10.07.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
11 июля Брестский государственный технический университет проведет День открытых дверей в онлайн, пишет
Участники познакомятся с руководством университета, узнают о научных и образовательных программах БрГТУ, об особенностях предстоящей вступительной кампании, получат ответы на интересующие вопросы.
Прямая трансляция начнется в 11.00 по
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Участники познакомятся с руководством университета, узнают о научных и образовательных программах БрГТУ.
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