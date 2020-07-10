Теперь на «Пушкинской». Закроют на ремонт еще один выход из метро

Источник материала: Tut.by

С понедельника закроют на ремонт один из выходов со станции метро «Пушкинская». Об этом сообщает Минский метрополитен в твиттере.

Выход № 1−1 станции «Пушкинская» (на карте) полностью закроют. Ремонт продлится с 13 по 31 июля.

Метрополитен извиняется перед пассажирами за временные неудобства.



Изображение: minskoemetro