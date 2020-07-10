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Теперь на «Пушкинской». Закроют на ремонт еще один выход из метро
10.07.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С понедельника закроют на ремонт один из выходов со станции метро «Пушкинская». Об этом
Выход № 1−1 станции «Пушкинская» (на карте) полностью закроют. Ремонт продлится с 13 по 31 июля.
Метрополитен извиняется перед пассажирами за временные неудобства.
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С понедельника закроют на ремонт один из выходов со станции метро «Пушкинская». Об этом сообщает Минский метрополитен в твиттере.
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