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Теперь на «Пушкинской». Закроют на ремонт еще один выход из метро

10.07.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С понедельника закроют на ремонт один из выходов со станции метро «Пушкинская». Об этом сообщает Минский метрополитен в твиттере.

Выход № 1−1 станции «Пушкинская» (на карте) полностью закроют. Ремонт продлится с 13 по 31 июля.

Метрополитен извиняется перед пассажирами за временные неудобства.


Изображение: minskoemetro
 
 
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С понедельника закроют на ремонт один из выходов со станции метро «Пушкинская». Об этом сообщает Минский метрополитен в твиттере.
 
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