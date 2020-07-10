Жара и дождь. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Гомеле будет жарко, но не обойдется без гроз, сообщает pogoda.by.



Фото: Денис Васильков

В субботу воздух прогреется до +30°C, будет ясно и без осадков.

В воскресенье станет прохладнее: днем до +26°C, а вечером температура опустится до +17…+19°C. Целый день будет лить дождь, возможны грозы.

Хороших выходных, друзья!

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