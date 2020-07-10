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Жара и дождь. Погода в Гомеле в выходные
10.07.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Гомеле будет жарко, но не обойдется без гроз,
В субботу воздух прогреется до +30°C, будет ясно и без осадков.
В воскресенье станет прохладнее: днем до +26°C, а вечером температура опустится до +17…+19°C. Целый день будет лить дождь, возможны грозы.
Хороших выходных, друзья!
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