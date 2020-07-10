Лукашенко собирается контролировать зарплаты у частников

Посещая ЗАО «Атлант», Александр Лукашенко поручил скореллировать зарплаты на частных предприятиях со средней на ведущих 10 предприятиях.

«Правительство должно реализовать. Я думал о зарплате, как будем двигаться дальше. Надо взять примерно десять ведущих предприятий страны. Допустим, "Атлант", МАЗ, БЕЛАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху - самая высокая, десятое - пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников», - сказал Лукашенко.

По его мнению, «частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий». «Таким образом, мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает "свободным от всего"», - сказал официальный белорусский лидер, но не объяснил, зачем нужен этот контроль.

На предприятиях ЗАО «Атлант» обещают реализовать рост зарплат за счет увеличения производительности труда.

Лукашенко, по данным пресс-службы президента , также рассказал о планах развития экономики Беларуси на ближайшее будущее. Что в этих планах, правда, раскрыто не было.

«Наше ближайшее будущее как раз будет зависеть от этих планов. Мы должны составить перечень - государственную программу, где будут прописаны новые производства. Это будет перечень новых предприятий», - точная цитата по пресс-службе главы Беларуси.

Александр Лукашенко также поделился своим пониманием реформ: это развитие и совершенствование тех направлений, которые уже есть в стране, и на их основе создание новых высокотехнологичных производств, и импортозамещение.