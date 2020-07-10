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Лукашенко собирается контролировать зарплаты у частников
10.07.2020 12:54 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Посещая ЗАО «Атлант», Александр Лукашенко поручил скореллировать зарплаты на частных предприятиях со средней на ведущих 10 предприятиях.
«Правительство должно реализовать. Я думал о зарплате, как будем двигаться дальше. Надо взять примерно десять ведущих предприятий страны. Допустим, "Атлант", МАЗ, БЕЛАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху - самая высокая, десятое - пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников», - сказал Лукашенко.
По его мнению, «частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий». «Таким образом, мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает "свободным от всего"», - сказал официальный белорусский лидер, но не объяснил, зачем нужен этот контроль.
На предприятиях ЗАО «Атлант» обещают реализовать рост зарплат за счет увеличения производительности труда.
Лукашенко,
«Наше ближайшее будущее как раз будет зависеть от этих планов. Мы должны составить перечень - государственную программу, где будут прописаны новые производства. Это будет перечень новых предприятий», - точная цитата по пресс-службе главы Беларуси.
Александр Лукашенко также поделился своим пониманием реформ: это развитие и совершенствование тех направлений, которые уже есть в стране, и на их основе создание новых высокотехнологичных производств, и импортозамещение.
Напомним, ранее Лукашенко
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Посещая ЗАО «Атлант», Александр Лукашенко поручил скореллировать зарплаты на частных предприятиях со средней на ведущих 10 предприятиях.
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