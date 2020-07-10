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Милиция пришла к еще одному минчанину из-за подписки на телеграм-канал: сутки в ИВС и крупный штраф

10.07.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще к одному минчанину — Сергею Лукьянову — приходила милиция по поводу того, что он состоит в телеграм-канале «Армия с народом». При этом мужчину забрали в изолятор, а на следующий день он был признан виновным в административном правонарушении. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте».


Фото: NordWood Themes / unsplash.com

К Сергею Лукьянову 29 июня пришли люди в штатском, заявив, что они из милиции (позже из постановления стало известно, что это были сотрудники ГУБОПиК - Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией - прим. TUT.BY). По его словам, их было 5−7 человек, и они пытались попасть в квартиру. Сам Лукьянов стал придерживать дверь для того, чтобы находившиеся там члены его семьи — беременная жена и двое маленьких детей — могли уйти в другую комнату.

Когда милиционеры оказались в квартире, то, как сообщает Лукьянов, к нему применили силу, в том числе удушающий прием, повалили на пол, а затем надели на него наручники. Видевшие все дети от испуга расплакались, а супруге стало плохо.

Сотрудники забрали у семьи телефоны, а затем сами вызвали скорую женщине. Как оказалось, причиной их визита стал обыск, связанный с «проверкой по фактам призывов к насильственной смене власти» в телеграм-канале «Армия с народом», в котором состоял Лукьянов.

Мужчина пишет, что сутки провел в ИВС, а на следующий день суд признал его виновным в неповиновении законным требованиям представителей органов правопорядка, а также оскорблении должностного лица при исполнении служебных полномочий — в постановлении говорится о том, что он падал на пол, выталкивал из квартиры и хватался за одежду сотрудника, а также словесно его оскорбил. В итоге он был приговорен к штрафу в размере 50 базовых величин (1350 белорусских рублей).

Напомним, на прошлой неделе сотрудники ГУБОП приходили к еще одному минчанину, который также считает, что по причине того, что является подписчиком телеграм-канала «Армия с народом». Тогда мужчину вызвали с работы для участия в осмотре жилища правоохранителями. При этом у него был изъят компьютер для «проверки материалов».

 
 
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К минчанину приходила милиция по поводу того, что он состоит в телеграм-канале «Армия с народом». При этом мужчину забрали в изолятор, а на следующий день он был...
 
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