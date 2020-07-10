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Житель Марьиной горки пьяным пошел купаться и утонул

10.07.2020 16:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пуховичском районе в водоеме утонул 47-летний мужчина. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК.


Фото: пресс-служба СК

По предварительным данным, в пятницу утром житель Марьиной Горки в компании знакомых находился на берегу озера. Через некоторое время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пошел купаться. Без признаков жизни его извлекли из воды сотрудники ОСВОД.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия и опрашиваются очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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В настоящее время проводится осмотр места происшествия и опрашиваются очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
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