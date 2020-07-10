Житель Марьиной горки пьяным пошел купаться и утонул

Источник материала: Tut.by

В Пуховичском районе в водоеме утонул 47-летний мужчина. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК.



Фото: пресс-служба СК

По предварительным данным, в пятницу утром житель Марьиной Горки в компании знакомых находился на берегу озера. Через некоторое время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пошел купаться. Без признаков жизни его извлекли из воды сотрудники ОСВОД.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия и опрашиваются очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.