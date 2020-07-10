|
Житель Марьиной горки пьяным пошел купаться и утонул
10.07.2020 16:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пуховичском районе в водоеме утонул 47-летний мужчина. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК.
По предварительным данным, в пятницу утром житель Марьиной Горки в компании знакомых находился на берегу озера. Через некоторое время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пошел купаться. Без признаков жизни его извлекли из воды сотрудники ОСВОД.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия и опрашиваются очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время проводится осмотр места происшествия и опрашиваются очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)