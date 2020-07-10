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«Задавал провокационные вопросы». Минского блогера оштрафовали за ролики с милиционерами на Youtube
10.07.2020 16:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минского блогера оштрафовали — он задавал сотрудникам милиции «провокационные вопросы», а потом выложил видео на Youtube. Сайт ГУВД Мингорисполкома
Сообщается, что минчанин создал Youtube-канал, чтобы размещать на нем видеозаписи своего общения с сотрудниками органов внутренних дел. О каком именно блогере идет речь, в милиции не уточняют, ссылаясь на личную информацию.
Во время прогулок по городу блогер подходил к милиционерам с видеокамерой и «задавал последним различные провокационные вопросы, основной целью которых являлось получение ответов, которые можно в последующем трактовать с негативной для органов внутренних дел стороны».
Блогер разместил на канале видеоролик с изображением сотрудника, который охранял порядок в центре Минска в День независимости.
«Невзирая на законность действий милиционера, блогером ему была дана негативная оценка».
Похожий по подаче видеоролик, снятый в помещении оперативно-дежурной службы одного из районных УВД Минска, также попал на канал.
«Следует учесть, что блогер был привлечен к административной ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников милиции о запрете ведения съемки в помещении оперативно-дежурной службы».
В милиции отмечают, что публикация видеозаписей повлекла негативные комментарии в адрес правоохранителей.
Правоохранители обратились в суд. Во время заседаний блогер не признал исковые требования, но удалил со своего канала все видеоролики.
Суд удовлетворил иски сотрудников, «мотивировав, что действиями блогера сотрудникам причинен моральный вред». Деньги милиционеры перечислят в минский детский дом, рассказал замначальника управления по Минску ГУСБ МВД Республики Беларусь полковник милиции Николай Пасиницкий.
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Минского блогера привлекли к административной ответственности. Он задавал сотрудникам милиции «провокационные вопросы», а потом выложил видео на ютуб. Сайт ГУВД...
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