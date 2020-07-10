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Заместитель председателя райисполкома Александр Былич обсудил актуальные вопросы социально-экономического развития района с коллективом Кореличского отделения Департамента охраны

11.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В ходе встречи с коллективом Кореличского отделения Департамента охраны заместитель председателя райисполкома Александр Былич подробно остановился на теме строительства жилья.

Заместитель председателя райисполкома Александр Былич обсудил актуальные вопросы социально-экономического развития района с коллективом Кореличского отделения Департамента охраны

– По ул. 8 Марта в г.п. Кореличи продолжается строительство 20-квартирного дома. Сегодня работники ОАО «Гродножилстрой» заняты на возведении жилья в агр. Райца – двух блокированных и одного одноквартирного жилого дома общей площадью почти 570 квадратных метров, – рассказал Александр Былич. – Что касается агропромышленного комплекса, то в конце июля будет введен в эксплуатацию телятник на МТФ «Полоная» СПК «Маяк-Заполье». Активно ведутся работы по строительству зерносушильного комплекса в д. Полоная.

Заместитель председателя райисполкома рассказал коллективу Департамента охраны о благоустройстве, которое сегодня ведется в г.п. Мир.

Заместитель председателя райисполкома Александр Былич обсудил актуальные вопросы социально-экономического развития района с коллективом Кореличского отделения Департамента охраны

– На протяжении длительного времени в г.п. Мир существовали вопросы по поводу качества питьевой воды, – отметил Александр Былич. – Однако в рамках областной программы «Чистая вода» система водоснабжения Мира ощутила существенные изменения. Проект предусматривает несколько этапов: строительство трех артезианских скважин, станции обезжелезивания, ремонт существующей водонапорной башни и прокладка водопровода. Работы по обеспечению мирян чистой питьевой водой планируется завершить в текущем году. Также в г.п. Мир ведутся работы по реконструкции теплосетей от котельной Мирского спиртзавода до Мирской горпоселковой больницы.

Оксана ЯНУШ

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В ходе встречи с коллективом Кореличского отделения Департамента охраны заместитель председателя райисполкома Александр Былич подробно остановился на теме...
 
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