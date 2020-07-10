|
Прогноз погоды на 11 июля
10.07.2020 16:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! Днем 11 июля по юго-восточной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, град и сильные ливни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! Днем 11 июля по юго-восточной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)