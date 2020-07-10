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Прогноз погоды на 11 июля

10.07.2020 16:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! Днем 11 июля  по юго-восточной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, град и сильные ливни.
 
 
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Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! Днем 11 июля  по юго-восточной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое...
 
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