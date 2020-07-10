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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Способы избавиться от следов восковых карандашей на диване Диван и восковые мелки - опасное соседство. Мягкая мебель всегда рискует быть модернизированной без согласия взрослых. И чтобы все исправить, понадобится мощный...

Диван и восковые мелки - опасное соседство. Мягкая мебель всегда рискует быть модернизированной без согласия взрослых. И чтобы все исправить, понадобится мощный способ, который сначала стоит проверить на опытных образцах.Справиться со следами восковых карандашей попробуютВ интернете утверждают, что крем для бритья - идеальное средство в таких случаях. Уберет цветное загрязнение и сохранит мебельную ткань при этом. Наносим на проблемные участки крем и старательно трем старой зубной щеткой.В составе средства для снятия лака есть ацетон. Он-то и должен очистить следы восковых карандашей. В теории. Посмотрим, что выйдет на практике.Многие советуют термический метод борьбы с таким загрязнением. Горячим воздухом из фена необходимо хорошенько нагреть ткань. По плану восковая основа красителя расплавится и легко сотрется. Что ж, посмотрим.И опять призовем на помощь высокую температуру. Накрываем разрисованную поверхность бумажным полотенцем и тщательно утюжим. Следы восковых карандашей должны покинуть обивку и впитаться в пористую поверхность бумаги.1. Крем для бритья очень сложно вымыть. Диван надолго станет скользким и липким. Но! Ярких пятен больше нет, хоть зеленоватый оттенок и остался.2. Ацетон тоже справился, хоть и неидеально. Если присмотреться, следы от восковых мелков все еще можно заметить. Но это достойный результат.3. Фен. Ткань стала обжигающей, но на красящий пигмент этот факт мало повлиял. Этот совет однозначно не спасет жирно разукрашенную мягкую мебель.4. Утюг тоже подкачал. Часть красителя действительно перешла на бумажную салфетку, но это капля в море. И мебельная ткань по-прежнему в ужасном состоянии.