|
В Минске задержали восемь дилеров - наркотики привезли из России в раме картины
10.07.2020 14:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержали восемь наркодилеров. Изъято более пяти килограммов наркотиков. Подробности
Сотрудники столичного наркоконтроля задержали получателя крупной партии наркотика, которая поступила из России. Психотроп доставили в тайнике в раме картины, а также закамуфлировали наркотик в гипсовый бюст.
Задержанным оказался 20-летний парень из Минской области. В его автомобиле оперативники нашли и изъяли более килограмма особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. Парень пояснил, что наркотик планировал продать в Минске через посредников.
Еще одним участником преступной цепочки оказался 48-летний мужчина из Гомельской области. В Минске он снимал квартиру. Наркотики и психотропы мужчина распространял через интернет. Его задержали в момент совершения закладок. При нем, в квартире, а также в тайниках, которые «оптовик» уже успел разложить, оперативники изъяли более двух килограммов особо опасных психотропных веществ альфа-PVP и параметилэфедрон.
Потом сотрудники наркоконтроля нашли еще шесть распространителей, которые работали на один и тот же интернет-магазин по продаже наркотиков.
Возбуждено несколько уголовных дел.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске задержали восемь наркодилеров. Изъято более пяти килограммов наркотиков. Подробности сообщают в МВД.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)