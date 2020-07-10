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В Минске задержали восемь дилеров - наркотики привезли из России в раме картины

10.07.2020 14:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали восемь наркодилеров. Изъято более пяти килограммов наркотиков. Подробности сообщают в МВД.


Сотрудники столичного наркоконтроля задержали получателя крупной партии наркотика, которая поступила из России. Психотроп доставили в тайнике в раме картины, а также закамуфлировали наркотик в гипсовый бюст.

Задержанным оказался 20-летний парень из Минской области. В его автомобиле оперативники нашли и изъяли более килограмма особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. Парень пояснил, что наркотик планировал продать в Минске через посредников.




Еще одним участником преступной цепочки оказался 48-летний мужчина из Гомельской области. В Минске он снимал квартиру. Наркотики и психотропы мужчина распространял через интернет. Его задержали в момент совершения закладок. При нем, в квартире, а также в тайниках, которые «оптовик» уже успел разложить, оперативники изъяли более двух килограммов особо опасных психотропных веществ альфа-PVP и параметилэфедрон.


Потом сотрудники наркоконтроля нашли еще шесть распространителей, которые работали на один и тот же интернет-магазин по продаже наркотиков.

Возбуждено несколько уголовных дел.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержали восемь наркодилеров. Изъято более пяти килограммов наркотиков. Подробности сообщают в МВД.
 
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