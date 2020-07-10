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Неустойчивая погода и кратковременные дожди ожидаются в Минской области и завтра
10.07.2020 17:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНочью местами возможны грозы, в отдельных районах - град и сильные ливни. Также в прогнозах шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Ночью температура воздуха в пределах от +15 до +20 градусов. Днем столбик термометра покажет до +25. Приблизительно такая же погода сохранится и в воскресенье.
После выходных дождей станет меньше. А температура начнет постепенно повышаться с середины недели.
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Ночью местами возможны грозы, в отдельных районах - град и сильные ливни. Также в прогнозах шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Ночью температура воздуха в пределах...
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