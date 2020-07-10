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Синоптики рассказали, когда на Пинщину придёт похолодание

10.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Синоптики рассказали, когда на Пинщину придёт похолодание
По информации, предоставленной корреспонденту pinsknews.by Пинским межрайонным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за прошедшие сутки на большей части территории Пинска и района наблюдалась прохладная без осадков погода. Среднесуточная температура воздуха составила +17 градусов, что на 2 градуса ниже средних многолетних значений.

Температура воды в реках Пина и Припять на 8 часов утра 10 июля составила около 22-23 градусов.

Пинские синоптики предупредили, что сегодня в отдельных районах возможны грозы, а воздух прогреется до 23-28 градусов. В последующие сутки характер погоды не изменится. Так, 11 июля ожидается переменная облачность, ночью кратковременные осадки возможны лишь местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Южный ветер сменится на северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов тепла, днем от 21 до 26 градусов, местами воздух прогреется до +28 градусов.

В воскресенье, 12 июля, похолодает. Ожидается преимущественно облачная погода, временами пройдут дожди, местами прольются сильные ливни и прогремят грозы. Ветер северо-западный, северный, порывистый. Температура воздуха в ночные часы опустится до 11-16 градусов тепла, в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше значений 13-18 градусов.

В начале трудовой недели дожди прекратятся, лишь в ночные и утренние часы возможны кратковременные осадки. Ветер северного направления, порывистый. Температура воздуха ночью понизится до значений 8-13 градусов, днем ожидается от 15 до 20 градусов тепла, местами воздух прогреется до 22 градусов.

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