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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В летних лагерях школьники повторяют дорожные знаки, правила для пешеходов и велосипедистов Знать о правилах поведения и последствиях за их нарушения. Милиция совместно с ГАИ регулярно проводит встречи со школьниками. Эти ребята только окончили первый...

Знать о правилах поведения и последствиях за их нарушения. Милиция совместно с ГАИ регулярно проводит встречи со школьниками. Эти ребята только окончили первый класс. Школьный лагерь в этом году ограничен активностями. Но дети не скучают: в гости пришли сотрудники милиции.Сегодня милиционеры приехали исключительно для профилактической беседы. Инспекторы рассказывают детям о законах разными способами: проводят викторины, конкурсы, приглашают на специализированные выставки.Заглядывает милиция и на родительские собрания. Взрослые также могут быть привлечены к административной ответственности: нарушают дети, а платят родители. Милиционера школьники внимательно слушают и задают вопросы.Вместе с ГАИ ребята повторили дорожные знаки, вспомнили правила для пешеходов и велосипедистов. Особенно понравилось школьникам регулирование.Работа с детьми ведется не только в учебных заведениях, сотрудники милиции посещают и оздоровительные лагеря. Беседы со школьниками будут продолжаться все лето.