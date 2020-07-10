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В летних лагерях школьники повторяют дорожные знаки, правила для пешеходов и велосипедистов
10.07.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗнать о правилах поведения и последствиях за их нарушения. Милиция совместно с ГАИ регулярно проводит встречи со школьниками. Эти ребята только окончили первый класс. Школьный лагерь в этом году ограничен активностями. Но дети не скучают: в гости пришли сотрудники милиции.
Михаил Окостко, лейтенант милиции, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних: "Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних минимум один раз в месяц посещают учебные заведения, где-то мы бываем два раза, где-то три, где-то больше, в зависимости от того, по каким причинам нас туда вызовут".
Сегодня милиционеры приехали исключительно для профилактической беседы. Инспекторы рассказывают детям о законах разными способами: проводят викторины, конкурсы, приглашают на специализированные выставки.
Татьяна Сподабаева, майор милиции, старший инспектор по АИП ОГАИ Партизанского РУВД г. Минска: "В летний период, конечно же, пытаемся охватить наибольшую аудиторию, потому что у детей много свободного времени, они находятся очень много времени на улице, и, конечно же, им нужно ежедневно напоминать о правилах безопасности. Конечно, это в первую очередь должны делать родители, но и сотрудники ГАИ не остаются в стороне".
Заглядывает милиция и на родительские собрания. Взрослые также могут быть привлечены к административной ответственности: нарушают дети, а платят родители. Милиционера школьники внимательно слушают и задают вопросы.
Михаил Окостко, лейтенант милиции, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних: "Чем меньше дети, тем больше вопросов. Им интересно, всегда спрашивают, интересуются. Конечно, спрашивали, кто я такой, что я такое, зачем мы пришли. Задавали дополнительные вопросы, что будет за это, что будет за то. Спрашивали, куда нести бесхозные вещи, куда что отдать, кому".
Вместе с ГАИ ребята повторили дорожные знаки, вспомнили правила для пешеходов и велосипедистов. Особенно понравилось школьникам регулирование.
Татьяна Сподабаева, майор милиции, старший инспектор по АИП ОГАИ Партизанского РУВД г. Минска: "Они смогли сами побыть в роли инспектора, показывали какие-то жесты, мы сымитировали ситуации на перекрестке. Дети были в роли и пешеходов, и родителей, им это очень понравилось, они были в восторге. Я думаю, вот такими именно живыми сценками они больше запоминают, чем какие-то разговоры".
Работа с детьми ведется не только в учебных заведениях, сотрудники милиции посещают и оздоровительные лагеря. Беседы со школьниками будут продолжаться все лето.
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Знать о правилах поведения и последствиях за их нарушения. Милиция совместно с ГАИ регулярно проводит встречи со школьниками. Эти ребята только окончили первый...
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