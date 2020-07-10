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Уютный двор своими руками. Опыт минчан

10.07.2020 11:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Петуньи, бархатцы, ирисы. Уже не первый год Галина Васильевна  - жительница столичной улицы Ташкентская - высаживает цветник возле подъезда. А в этом сезоне  обустроила еще  и клумбу в центре двора. Дачи нет, а в земле покопаться  хочется. Да и людям приятно смотреть на такую красоту.   

Галина Ивановская, жительница Заводского района г. Минска: "Как здоровье позволяет, так и бегу на свой сад-огород собственный и занимаюсь этим, получаю удовольствие от того, что цветет, и приятно смотреть на свои труды".

Сосед Владимир Васильевич - ее помощник. Он поливает цветы и копает грядки. Но больше пенсионеру нравится сажать деревья. В этом году он посадил клен и липу. 

Владимир Кондратюк, житель Заводского района г. Минска"Нравится этим заниматься,  потому что когда смотришь, как растет дерево, развивается (с каждым годом оно все выше и пышнее) приятно ощущать, что твоими руками посажено". 

Пенсионеры  являются членами КОТОС №1 ЖЭУ № 6 Заводского района столицы. Это общественное самоуправление, которое состоит из  неравнодушных к жизни своего района людей. Они благоустраивают придомовые территории за средства КОТОС. Например, в этом дворе в прошлом году не было даже приличных дорожек. Сегодня это - образцово-показательный двор: установлены качели, песочница и скамейки.

Борис Геращенко, председатель КОТОС ЖЭУ № 6 Заводского района: "Вот этот зеленый павильон - это велопарковка, там можно ставить детские коляски и велосипеды. Ключ специальный, замок соответственно. У кого есть велосипеды - очень удобно. Это бесплатно".

Этот двор  - лучший в районе. И в августе будет бороться за первое место в городском конкурсе "Лучшая дворовая территория".

Елена Коляго, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию ЖКХ Заводского района: "При принятии  решения участия в конкурсе дворовых территорий и назначении призовых мест обращается внимание на цветочное оформление,  на детское оборудование, на ту же контейнерную площадку, как сдержится  дворовая  территория, здесь и покос, и уборка".

Мечта активных жителей района -  облагородить парк, названный в честь советского танкиста Колобанова: установить памятник, сделать дорожки, оборудовать скамейки. 

 
Теги: Минск
 
 
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Петуньи, бархатцы, ирисы. Уже не первый год Галина Васильевна  - жительница столичной улицы Ташкентская - высаживает цветник возле подъезда. А в этом сезоне ...
 
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