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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уютный двор своими руками. Опыт минчан Петуньи, бархатцы, ирисы. Уже не первый год Галина Васильевна - жительница столичной улицы Ташкентская - высаживает цветник возле подъезда. А в этом сезоне ...

Петуньи, бархатцы, ирисы. Уже не первый год Галина Васильевна - жительница столичной улицы Ташкентская - высаживает цветник возле подъезда. А в этом сезоне обустроила еще и клумбу в центре двора. Дачи нет, а в земле покопаться хочется. Да и людям приятно смотреть на такую красоту.Сосед Владимир Васильевич - ее помощник. Он поливает цветы и копает грядки. Но больше пенсионеру нравится сажать деревья. В этом году он посадил клен и липу.Пенсионеры являются членами КОТОС №1 ЖЭУ № 6 Заводского района столицы. Это общественное самоуправление, которое состоит из неравнодушных к жизни своего района людей. Они благоустраивают придомовые территории за средства КОТОС. Например, в этом дворе в прошлом году не было даже приличных дорожек. Сегодня это - образцово-показательный двор: установлены качели, песочница и скамейки.Этот двор - лучший в районе. И в августе будет бороться за первое место в городском конкурсе "Лучшая дворовая территория".Мечта активных жителей района - облагородить парк, названный в честь советского танкиста Колобанова: установить памятник, сделать дорожки, оборудовать скамейки.