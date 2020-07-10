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На погоду в выходные повлияет циклонический вихрь «Эдвард»

10.07.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Циклонический вихрь «Эдвард», который сегодня испортил погоду в Германии и Польше, держит путь через страны Балтии на Ленинградскую область. Атмосферные фронты от этого циклона будут определять погоду и в нашей стране. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

11 июля, в субботу, температура воздуха ночью ожидается +14…20°C, максимальная днем +20…26°C, по юго-востоку +27…32°C. Будет много облаков и на большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Днем по юго-восточной половине страны объявлен оранжевый уровень опасности, здесь при грозах в отдельных районах ожидаются град и сильные ливни, местами шквалистое усиление ветра.

12 июля, в воскресенье, за погоду будет отвечать контрастный атмосферный фронт, который сместится к нам с территории Карпат. Вслед за ним на территорию Беларуси начнет поступать холодная воздушная масса северных широт. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди различной продолжительности и разной интенсивности. Местами не исключены сильные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный порывистый. Температура воздуха ночью +8…15°C, днем +13…20°C; по юго-востоку теплее — ночью +16…19°C, днем +21…28°C.

13 июля, в понедельник, погоду будет определять холодный атмосферный фронт, смещающийся с центральных районов на восток страны. Будет облачно с прояснениями. Ночью в центральных и восточных районах, днем по востоку страны сохранятся дожди. Местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, северный порывистый. Температура воздуха ночью — +7…14°C, днем — +15…22°C.

В середине следующей недели атмосферное давление подрастет. Во многих регионах дожди прекратятся, и температура немного повысится.

 
 
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А в середине следующей недели атмосферное давление подрастет. Во многих регионах дожди прекратятся, и температура немного повысится.
 
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