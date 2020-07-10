ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кому еще не отключали горячую воду в Могилеве, внимание! График поменяли - вот новый

10.07.2020 18:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве изменился график отключения горячей воды, сообщает «Могилевэнерго». Районы, которые еще ожидают проверки теплосетей, поменяли местами, а даты сдвинули. Вот новый график отключения горячей воды.


Фото: pixabаy.com

15−24 июля: поселок Буйничи.

27 июля — 7 августа: микрорайон Соломинка: улицы Жемчужная, Каштановая, Турова, Криулина, Кулибина, Гоголя, Кирова, 30 лет Победы, Крупской до жилых домов № 62, 64, 55, 51, 51А, Гришина до жилых домов № 61, 63, 65, 67, 71.

13−26 августа: микрорайоны Мир-1, Мир-2, Спутник, Казимировка, Рабочий поселок, Ямницкий, улицы Челюскинцев, Менжинского, Строителей, Космонавтов, проспект Мира от университета им. Кулешова до гостиницы «Могилев».

При разрыве труб, размыве грунта, проседании покрытия проезжей части или тротуаров, выходе воды на поверхность земли звоните в диспетчерскую службу Могилевских тепловых сетей по телефонам: 8 0222 70−59−68, 70−50−67, 8033 319−15−90.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве изменился график отключения горячей воды, сообщает «Могилевэнерго».
 
Новости дня
Новости общества
 
Двое жителей Витебщины звонили на 102 и оскорбляли милиционеров. Их оштрафовали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика