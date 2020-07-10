Кому еще не отключали горячую воду в Могилеве, внимание! График поменяли - вот новый

Источник материала: Tut.by

В Могилеве изменился график отключения горячей воды, сообщает «Могилевэнерго». Районы, которые еще ожидают проверки теплосетей, поменяли местами, а даты сдвинули. Вот новый график отключения горячей воды.



Фото: pixabаy.com

15−24 июля: поселок Буйничи.

27 июля — 7 августа: микрорайон Соломинка: улицы Жемчужная, Каштановая, Турова, Криулина, Кулибина, Гоголя, Кирова, 30 лет Победы, Крупской до жилых домов № 62, 64, 55, 51, 51А, Гришина до жилых домов № 61, 63, 65, 67, 71.

13−26 августа: микрорайоны Мир-1, Мир-2, Спутник, Казимировка, Рабочий поселок, Ямницкий, улицы Челюскинцев, Менжинского, Строителей, Космонавтов, проспект Мира от университета им. Кулешова до гостиницы «Могилев».

При разрыве труб, размыве грунта, проседании покрытия проезжей части или тротуаров, выходе воды на поверхность земли звоните в диспетчерскую службу Могилевских тепловых сетей по телефонам: 8 0222 70−59−68, 70−50−67, 8033 319−15−90.