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Кому еще не отключали горячую воду в Могилеве, внимание! График поменяли - вот новый
10.07.2020 18:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве изменился график отключения горячей воды,
15−24 июля: поселок Буйничи.
27 июля — 7 августа: микрорайон Соломинка: улицы Жемчужная, Каштановая, Турова, Криулина, Кулибина, Гоголя, Кирова, 30 лет Победы, Крупской до жилых домов № 62, 64, 55, 51, 51А, Гришина до жилых домов № 61, 63, 65, 67, 71.
13−26 августа: микрорайоны Мир-1, Мир-2, Спутник, Казимировка, Рабочий поселок, Ямницкий, улицы Челюскинцев, Менжинского, Строителей, Космонавтов, проспект Мира от университета им. Кулешова до гостиницы «Могилев».
При разрыве труб, размыве грунта, проседании покрытия проезжей части или тротуаров, выходе воды на поверхность земли звоните в диспетчерскую службу Могилевских тепловых сетей по телефонам: 8 0222 70−59−68, 70−50−67, 8033 319−15−90.
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В Могилеве изменился график отключения горячей воды, сообщает «Могилевэнерго».
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