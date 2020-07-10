Двое жителей Витебщины звонили на 102 и оскорбляли милиционеров. Их оштрафовали

Источник материала: Tut.by

Двое жителей Витебской области получили штрафы за оскорбление милиционеров. Мужчины звонили на 102, ругались матом и обзывали сотрудников, сообщает УВД.

Житель Орши в течение дня позвонил в милицию 9 раз. При этом, как отмечают в УВД, причины для звонков у него были «надуманными». Во время разговора он не раз оскорблял сотрудника дежурной части.

За оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей суд оштрафовал мужчину на 20 базовых величин (540 рублей).

За похожие действия наказан и житель Россонского района. Он звонил в дежурную часть местного РОВД, нецензурно выражался и оскорблял милиционера. Вердикт суда — штраф 25 базовых величин (675 рублей).