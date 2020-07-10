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В Минске открылась первая веганская столовая

10.07.2020 18:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Трудно поверить, но в Беларуси настало время, когда вегетарианцев, веганов и сыроедов уже не считают людьми с другой планеты. Их количество растет, в  столице  проводятся "профильные" фестивали и экомаркеты.  Дошла очередь и до открытия  столовой, главная роль в которой отводится, естественно, овощам - сырым и термически обработанным.

Александр Щетинин, директор первой веганской столовой в Минске: "Мы стали востребованы моментально, не потому что мы такие классные, а потому что городу не хватало такого места". 

Команда молодых людей, открывшая нестандартную для белорусского человека точку общепита уверена, что сытным и в то же время полезным обед может быть без мяса, но при определенных условиях.  

Александр Щетинин, директор первой веганской столовой в Минске: "У нас очень строгие правила и подход, какое мы выбираем сырье – это только натуральные продукты. Мы не используем поваренную соль, не используем дрожжи, мы не используем рафинированный сахар, мы не используем консерванты, загустители, стабилизаторы".  

Судя по  аппетиту посетителей, оказывается, овощи и крупы, действительно, могут быть вкусными, если их правильно приготовить.

Александр Щетинин, директор первой веганской столовой в Минске: "Это миф, что есть нечего, еда однообразная. Все заключается в таланте кулинарном вашего бренд-шефа или шеф-повара. Нам повезло, потому что у нас лучший специалист в Беларуси, и у него тоже хороший опыт. Он проработал и в Милане, и в Петербурге в ресторанах высокой кухни".

Что касается меню, как говорит Александр, кстати, уже давно переставший считать прожитые без мяса годы, то ориентир взят на здоровое сбалансированное питание, и разработано оно из соображений, что все должно быть вкусно, визуально аппетитно и сытно, причем, не только для веганов, но и для мясоедов. 

Александр Щетинин, директор первой веганской столовой в Минске: "Обеденный сет, он каждый день новый. Т.е. каждый день, приходя к нам, вы получаете новый супчик, новое горячее, новый салатик. Мы постоянно делаем какие-то новые намазки, гумусы, песто, делаем компоты, делаем лимонады, делаем иммуностимулирующие шоты".

И если вид блюд довольно привычный, то вкус и сочетание ингредиентов может удивлять.

Александр Щетинин, директор первой веганской столовой в Минске: "У нас большие порции, яркие вкусы. Чтобы не только физиологически это почувствовали, но и эстетически вам понравилось, что вы увидели у себя на тарелке". 

А вот цены в безмясной столовой очень демократичные и более чем приятные, что несомненно тоже радует.

Если вы заинтересовались, то имейте в виду, работает "постная" столовая только по будням с 08:00 до 19:00.  А подводя итог, можно сказать, что все  минчане веганами или вегетарианцами никогда не станут, но, отведав обед в новой столовой, какая-то часть этого сообщества точно увеличится. 

 
Теги: Минск
 
 
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Трудно поверить, но в Беларуси настало время, когда вегетарианцев, веганов и сыроедов уже не считают людьми с другой планеты. Их количество растет, в  столице ...
 
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