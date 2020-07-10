Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске открылась первая веганская столовая Трудно поверить, но в Беларуси настало время, когда вегетарианцев, веганов и сыроедов уже не считают людьми с другой планеты. Их количество растет, в столице ...

Трудно поверить, но в Беларуси настало время, когда вегетарианцев, веганов и сыроедов уже не считают людьми с другой планеты. Их количество растет, в столице проводятся "профильные" фестивали и экомаркеты. Дошла очередь и до открытия столовой, главная роль в которой отводится, естественно, овощам - сырым и термически обработанным.Команда молодых людей, открывшая нестандартную для белорусского человека точку общепита уверена, что сытным и в то же время полезным обед может быть без мяса, но при определенных условиях.Судя по аппетиту посетителей, оказывается, овощи и крупы, действительно, могут быть вкусными, если их правильно приготовить.Что касается меню, как говорит Александр, кстати, уже давно переставший считать прожитые без мяса годы, то ориентир взят на здоровое сбалансированное питание, и разработано оно из соображений, что все должно быть вкусно, визуально аппетитно и сытно, причем, не только для веганов, но и для мясоедов.И если вид блюд довольно привычный, то вкус и сочетание ингредиентов может удивлять.А вот цены в безмясной столовой очень демократичные и более чем приятные, что несомненно тоже радует.Если вы заинтересовались, то имейте в виду, работает "постная" столовая только по будням с 08:00 до 19:00. А подводя итог, можно сказать, что все минчане веганами или вегетарианцами никогда не станут, но, отведав обед в новой столовой, какая-то часть этого сообщества точно увеличится.