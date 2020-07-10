Источник материала: БT

Новинки МТЗ уже готовы к празднику в Александрии

Александрия собирает друзей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фестиваль "Александрия собирает друзей" стартует завтра. Организаторы обещают удивить Говоря о новинках в промышленности, их, к примеру, смогут увидеть и гости фестиваля "Александрия собирает друзей". Уже завтра один из самых долгожданных и любимых...

Говоря о новинках в промышленности, их, к примеру, смогут увидеть и гости фестиваля "Александрия собирает друзей". Уже завтра один из самых долгожданных и любимых праздников соберет на своих концертных площадках целую россыпь звезд эстрады, уникальные коллективы и мастеров из всей Беларуси. Организаторы обещают удивить всех и в этом году. Программа на любой вкус. Фуд-корты с угощениями. Скучать будет просто некогда. Андрей Ястребов о последних приготовлениях к празднику.Совершенно обновленный дизайн. С новой светотехникой. Фотографироваться, конечно, будут очень много.От тракторов для работы в саду до гигантов полей. Сразу семь новинок легендарного бренда "Беларус" уже на площадке в Александрии. Хоть сейчас на рынки Евросоюза - экологичные, с электронным управлением. Кстати, любимые экспонаты для селфи на фестивалях.Бренд во всем - пожалуй, то, что и отличает фестиваль в Александрии. Тут и богатство наших агрогородков - достижения фермеров и агроусадеб.Полевые васильки и ромашки - уже в вазонах для завтрашних венков. Обычно в Александрии их плетут тысячами. Семейные традиции превыше всего. Это тоже бренд фестиваля. В этот раз на праздник Купалье из всей страны съехались победители сельскохозяйственного проекта "Властелин села". Самые дружные, а главное - работящие семьи. Уже разбивают подворья. Напоить теленка, накосить травы - к конкурсу, говорят, готовы.В 11-й раз Александрия соберет лучших мастеров и коллективы на живописном берегу Днепра. Его русло испокон веку служило колыбелью культуры многих славянских народов. И соединяло белорусов, россиян и украинцев. Сегодня эту миссию успешно продолжает фестиваль. Национальные подворья украсят его и в этот раз. Уникальные мастера, чьи работы - настоящие произведения искусства.И, конечно, гала-концерты. Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, народная артистка Украины Ирина Билык, заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов, Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Алена Ланская, Владимир Гостюхин, который уже приехал в Александрию.Порадуют гостей и экскурсионные маршруты. По Шклову и Александрии. Места святые и потрясающие. Трофимова криница с целебной, всегда прохладной водой. Сюда заезжают тысячи гостей, чтобы просто подышать чистейшим воздухом.Уже завтра этот городок заполнится подворьями с угощениями, выставками, концертными площадками. Кстати, приедут мировые звезды, чтобы уже завтра встретить гостей.Концерты заслуженного коллектива "Медуница", легендарных "Песняров". Лучшим аграриям будут вручены подарки. И, конечно, какой праздник без фейерверка и ночной дискотеки с лучшими диджеями. Александрия собирает на праздник друзей.