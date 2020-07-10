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Фестиваль "Александрия собирает друзей" стартует завтра. Организаторы обещают удивить
10.07.2020 21:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГоворя о новинках в промышленности, их, к примеру, смогут увидеть и гости фестиваля "Александрия собирает друзей". Уже завтра один из самых долгожданных и любимых праздников соберет на своих концертных площадках целую россыпь звезд эстрады, уникальные коллективы и мастеров из всей Беларуси. Организаторы обещают удивить всех и в этом году. Программа на любой вкус. Фуд-корты с угощениями. Скучать будет просто некогда. Андрей Ястребов о последних приготовлениях к празднику.
Новинки МТЗ уже готовы к празднику в Александрии
Совершенно обновленный дизайн. С новой светотехникой. Фотографироваться, конечно, будут очень много.
От тракторов для работы в саду до гигантов полей. Сразу семь новинок легендарного бренда "Беларус" уже на площадке в Александрии. Хоть сейчас на рынки Евросоюза - экологичные, с электронным управлением. Кстати, любимые экспонаты для селфи на фестивалях.
Бренд во всем - пожалуй, то, что и отличает фестиваль в Александрии. Тут и богатство наших агрогородков - достижения фермеров и агроусадеб.
Полевые васильки и ромашки - уже в вазонах для завтрашних венков. Обычно в Александрии их плетут тысячами. Семейные традиции превыше всего. Это тоже бренд фестиваля. В этот раз на праздник Купалье из всей страны съехались победители сельскохозяйственного проекта "Властелин села". Самые дружные, а главное - работящие семьи. Уже разбивают подворья. Напоить теленка, накосить травы - к конкурсу, говорят, готовы.
"Настроение боевое. Мы - семья Зубко. Приехали из Поставского района из агрогородка Юньки. Приехали сюда побеждать. Пожалуйста, кулачки. Скотниковы - агрогородок Александрия, Шкловский район. Приезжайте все за нас поболеть".
Александрия собирает друзей
В 11-й раз Александрия соберет лучших мастеров и коллективы на живописном берегу Днепра. Его русло испокон веку служило колыбелью культуры многих славянских народов. И соединяло белорусов, россиян и украинцев. Сегодня эту миссию успешно продолжает фестиваль. Национальные подворья украсят его и в этот раз. Уникальные мастера, чьи работы - настоящие произведения искусства.
Александр Иваненко, зампредседателя Шкловского райисполкома: "Здесь будет все: здесь будет цирк, будут торговые ряды, здесь будет праздник книги, костюма. Ремесленники будут не только продавать свою продукцию, но и, если вы не умеете плести из соломки, вы эти навыки здесь получите. И соткать можно будет ручники, и оставить себе на память".
И, конечно, гала-концерты. Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, народная артистка Украины Ирина Билык, заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов, Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Алена Ланская, Владимир Гостюхин, который уже приехал в Александрию.
Владимир Гостюхин, народный артист Беларуси: "Этот праздник проходил здесь каждый год, и проходил без меня. В этом году мне предложили эту историю, и я согласился. А места... Едешь - и уже сразу настроение хорошее".
Порадуют гостей и экскурсионные маршруты. По Шклову и Александрии. Места святые и потрясающие. Трофимова криница с целебной, всегда прохладной водой. Сюда заезжают тысячи гостей, чтобы просто подышать чистейшим воздухом.
Лариса Селивестрова, директор Шкловского районного историко-краеведческого музея: "Спасо-Преображенский храм имеет удивительную и уникальную историю. Он известен с 19-го века. Мы много чего можем интересного рассказать о его основательнице Агафье Сидоровой. Также в этот маршрут входит наша городская ратуша".
Уже завтра этот городок заполнится подворьями с угощениями, выставками, концертными площадками. Кстати, приедут мировые звезды, чтобы уже завтра встретить гостей.
Концерты заслуженного коллектива "Медуница", легендарных "Песняров". Лучшим аграриям будут вручены подарки. И, конечно, какой праздник без фейерверка и ночной дискотеки с лучшими диджеями. Александрия собирает на праздник друзей.
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Говоря о новинках в промышленности, их, к примеру, смогут увидеть и гости фестиваля "Александрия собирает друзей". Уже завтра один из самых долгожданных и любимых...
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