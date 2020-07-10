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В Беларуси заработал обновленный закон о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства
10.07.2020 21:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОдной из важных составляющих стратегии в развитии экономики является инвестиционная привлекательность и наращивание деловых контактов. И здесь необходимо учитывать непосредственный момент первого знакомства со страной. В этом направлении за последние годы сделано уже много. И вот очередной шаг навстречу и бизнесу, и туристу. В Беларуси заработал обновленный закон о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства. Какие преференции теперь для гостей нашей страны и что нужно учитывать тем, кто хотел бы переехать в Беларусь жить, расскажет Евгений Каллаур.
Дополнительный стимул для развития туриндустрии
С июля приезжающие в нашу страну туристы могут в течение десяти дней не регистрироваться. Ранее не сообщать в органы внутренних дел место своего нахождения разрешалось только 5 суток.
Важный момент. Граждане Литвы, Латвии, Казахстана, Эстонии, Украины и Объеденных Арабских Эмиратов освобождаются от обязательной регистрации на 30 дней с даты въезда. России - на 90 дней.
Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии: "В принципе, глубина посещения Беларуси считается четыре раза. Первое - это, как правило, что-то транзитное или деловое, где всего лишь несколько дней в Минске и окрестности. Второе посещение - это, как правило, уже отдых непосредственно в природной зоне, спа-комплекс, санаторий или усадьба. Третье - полноценное экскурсионное путешествие на автобусе, может, на автомобиле от 5 до 7 дней. И четвертое - это активный туризм. Лодки, байдарки и т. д. 10 дней - более чем достаточно".
Если гость приезжает в Беларусь самостоятельно, без турпакета, и решает остаться в стране на более длительный срок, например, дней на 15, поездить по Беларуси, то он должен помнить.
Изменился и срок, в течение которого иностранцы обязаны при смене места временного проживания зарегистрироваться в новой локации. Раньше на это отводилось пять суток без учета будней и выходных, отныне четко указано - три рабочих дня.
Изменения в работе отелей
Отели, санатории и агроусадьбы теперь не сами регистрируют временно пребывающих в Беларуси иностранцев, а просто дистанционно сообщают о приезде и заселении туристов в органы внутренних дел.
Александр Кротов, юрист Республиканского союза туристической индустрии: "Сейчас не надо требовать от гостиницы вкладыша о регистрации, бояться, что он их потеряет. Возможно, у него возникнут проблемы при выезде с территории Республики Беларусь. Этот вкладыш не требуется. При заселении в гостиницу Республики Беларусь. Он прожил, выезжает на пунктах пропуска через государственную границу, сотрудники службы уже будут иметь информацию, где он пребывал, находился".
Получить вид на жительство стало проще
Получить вид на жительство тоже стало проще. Теперь для этого необходимо жить в Беларуси 5 лет, а не 7, как это было ранее. Законное разрешение на проживание получают и студенты-иностранцы, которые приезжают в Беларусь учиться.
Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси: "Кроме того, увеличивается срок выдачи разрешения на временное проживание высококвалифицированным специалистам, которые прибывают также на территорию Республики Беларуси, с одного года до двух лет. А также возможность этих лиц через 3 года с момента временного проживания на территории страны получать разрешение на постоянное проживание".
Переехать жить в Беларусь могут и зарубежные инвесторы. Но при одном условии: если в нашу экономику они вложили более 15 тысяч базовых величин или 405 тысяч белорусских рублей. Эксперты туристической отрасли и специалисты по миграции уверены: новации в законодательстве станут дополнительным стимулом для привлечения туристов, развития деловых контактов и повышения инвестиционной привлекательности Беларуси.
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Одной из важных составляющих стратегии в развитии экономики является инвестиционная привлекательность и наращивание деловых контактов. И здесь необходимо...
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