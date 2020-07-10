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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Открытый разговор о главных событиях информационной недели - в "Клубе редакторов" Социальная политика, экономика, ситуация в стране и мире... Все эти темы накануне обсуждал Глава государства с представителями крупнейших СМИ страны. Сегодня...

Социальная политика, экономика, ситуация в стране и мире... Все эти темы накануне обсуждал Глава государства с представителями крупнейших СМИ страны. Сегодня ведущие медиаэксперты анализируют этот диалог с профессиональной точки зрения.Чем примечательно информационное поле во время крупной электоральной кампании? Почему некоторые кандидаты решили заявить о себе только накануне выборов? И вообще, их ли это выбор? Отдельная тема для разговора.А также - что за секретный документ попал в руки журналистов во время закрытой части разговора с Президентом? Открытый разговор о главных событиях информационной недели - в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".