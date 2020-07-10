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Владимир Андрейченко: Успех в первую очередь зависит от качества поставляемой продукции

10.07.2020 22:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Во всем мире идет борьба за рынки, поэтому важно сохранить прежние точки поставок и параллельно искать новые направления. Такой видит задачу перед реальным сектором экономики Владимир Андрейченко. Сегодня председатель Палаты представителей посетил Калинковичский мясокомбинат. В условиях сложившейся эпидситуации и это предприятие не останавливалось ни на минуту и в итоге не потеряло ни одного рынка. Сейчас идет перераспределение по видам продукции, меняется структура поставок по странам. В 2020 стали больше работать с Казахстаном.

Владимир Андрейченко, Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Успех в первую очередь зависит от качества поставляемой продукции, и вот здесь этому уделяется очень большое внимание. Потому что люди через свой рубль выражают доверие к этому качеству. И то, что в 2019 году предприятие увеличило в два раза поставки на экспорт с 11 миллионов до 22, это о многом говорит". 

Геннадий Курлович, директор ОАО "Калинковичский мясокомбинат": "На сегодня модернизация проведена везде на предприятии.  Доделываем свою лабораторию. Думаю, что еще месяца два-три, и мы создадим свою лабораторию, которая даже будет так работать, если мы будем выходить на Евросоюз". 

 
 
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Во всем мире идет борьба за рынки, поэтому важно сохранить прежние точки поставок и параллельно искать новые направления. Такой видит задачу перед реальным...
 
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