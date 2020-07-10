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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Владимир Андрейченко: Успех в первую очередь зависит от качества поставляемой продукции Во всем мире идет борьба за рынки, поэтому важно сохранить прежние точки поставок и параллельно искать новые направления. Такой видит задачу перед реальным...

Во всем мире идет борьба за рынки, поэтому важно сохранить прежние точки поставок и параллельно искать новые направления. Такой видит задачу перед реальным сектором экономики Владимир Андрейченко. Сегодня председатель Палаты представителей посетил Калинковичский мясокомбинат. В условиях сложившейся эпидситуации и это предприятие не останавливалось ни на минуту и в итоге не потеряло ни одного рынка. Сейчас идет перераспределение по видам продукции, меняется структура поставок по странам. В 2020 стали больше работать с Казахстаном.