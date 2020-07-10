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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На МКАД-2 открылась первая автозаправка Говоря современным языком, правильно выбранная стратегия всегда определяла успех в любом деле. И в те годы, и сейчас... С учетом того, что Беларусь активно развивает...

Говоря современным языком, правильно выбранная стратегия всегда определяла успех в любом деле. И в те годы, и сейчас... С учетом того, что Беларусь активно развивает транзитную сферу, пристальное внимание сейчас дорогам и инфраструктуре. На особом контроле Президента и МКАД-2. Сегодня на второй кольцевой (при въезде в Острошицкий Городок) заработала новая автозаправка. Этот остановочный пункт ждали все, кто выбирает эту современную трассу для быстрого перемещения. Сейчас АЗС готова также предложить услуги торгового зала и общепита. Есть и зарядные устройства для электрокаров. На открытии побывал наш корреспондентБетонная МКАД-2 начала свою историю в 2016-м. Тогда ее полностью ввели в строй, чтобы разгрузить первую кольцевую и улучшить экологию в столице. Магистраль вышла удобной, но пустынной. Кроме одной СТО, какое-то время сервиса здесь почти не было. Первым пунктом в планах благоустройства кольцевой стала новая АЗС, которую открыли сегодня.К торжественному открытию подошли основательно: магазин, зона общепита, даже свой арт-объект. Все по канонам сервиса.А также все виды топлива. Вообще, эту АЗС автомобилисты очень ждали.Придорожный сервис - стратегический вопрос местных властейПрисутствовавшие на открытии региональные власти утверждают: план благоустройства всей дороги, что называется, с удобствами уже сверстан. СТО, мини-гостиницы, кафе. О проектах договариваются. Приглашают инвесторов. Согласованы уже 14 новых пунктов сервиса.Территория между двумя кольцами - это почти 200 тысяч населения и ключевые города-спутники. Жизнь за МКАД в прямом смысле должна подтянуться к минскому ритму и качеству, а значит - и придорожный сервис в регионе должен соответствовать. Ведь это первое, на что обращают внимание и гости, въезжая в страну.