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На МКАД-2 открылась первая автозаправка
10.07.2020 22:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГоворя современным языком, правильно выбранная стратегия всегда определяла успех в любом деле. И в те годы, и сейчас... С учетом того, что Беларусь активно развивает транзитную сферу, пристальное внимание сейчас дорогам и инфраструктуре. На особом контроле Президента и МКАД-2. Сегодня на второй кольцевой (при въезде в Острошицкий Городок) заработала новая автозаправка. Этот остановочный пункт ждали все, кто выбирает эту современную трассу для быстрого перемещения. Сейчас АЗС готова также предложить услуги торгового зала и общепита. Есть и зарядные устройства для электрокаров. На открытии побывал наш корреспондент Алексей Потапов.
Бетонная МКАД-2 начала свою историю в 2016-м. Тогда ее полностью ввели в строй, чтобы разгрузить первую кольцевую и улучшить экологию в столице. Магистраль вышла удобной, но пустынной. Кроме одной СТО, какое-то время сервиса здесь почти не было. Первым пунктом в планах благоустройства кольцевой стала новая АЗС, которую открыли сегодня.
К торжественному открытию подошли основательно: магазин, зона общепита, даже свой арт-объект. Все по канонам сервиса.
Анатолий Короткий, директор РУП "Беларуснефть-Минскоблнефтепродукт": "Это первый объект придорожного сервиса на данной трассе. Эта автозаправочная станция отвечает всем современным требованиям. Учитывая то, что электромобили наступают на пятки, поэтому здесь, в том числе, установлена зарядка электромобилей".
А также все виды топлива. Вообще, эту АЗС автомобилисты очень ждали.
– Очень хорошо. Потому что здесь нигде нет по МКАД. Вот я езжу до Раковской развязки, вообще нигде нельзя заправиться.
– Я видела, что ее строили. Я здесь часто езжу, ее здесь не хватало.
– Я бы даже хотел… Там карьер был, вот на том месте можно было построить заправку, мойку, там удобное место.
Придорожный сервис - стратегический вопрос местных властей
Присутствовавшие на открытии региональные власти утверждают: план благоустройства всей дороги, что называется, с удобствами уже сверстан. СТО, мини-гостиницы, кафе. О проектах договариваются. Приглашают инвесторов. Согласованы уже 14 новых пунктов сервиса.
Александр Кручанов, зампредседателя Миноблисполкома: "Минтранс активно участвует и облисполком минский. Разработана комплексная программа именно обустройства второй кольцевой дороги, и мы ежегодно будем вводить объекты достаточно достойные. Вирусы приходят, вирусы уходят. И то, что пассажиропоток немного уменьшится, не значит, что не нужно создавать инфраструктуру. Завтра все вернется, и мы должны быть готовы".
Территория между двумя кольцами - это почти 200 тысяч населения и ключевые города-спутники. Жизнь за МКАД в прямом смысле должна подтянуться к минскому ритму и качеству, а значит - и придорожный сервис в регионе должен соответствовать. Ведь это первое, на что обращают внимание и гости, въезжая в страну.
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Говоря современным языком, правильно выбранная стратегия всегда определяла успех в любом деле. И в те годы, и сейчас... С учетом того, что Беларусь активно развивает...
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