В Минске прошел велопробег в сопровождении автозака. Оштрафованы около 15 участников

Источник материала: Tut.by

В Минске вечером 10 июля прошел велопробег солидарности. Всего в нем приняли участие 60 человек. Они проехались по городу под присмотром людей в штатском. Как писали в соцсетях, следовал за велоколонной и автозак. У лингвистического университета участников велопробега тормознули сотрудники ГАИ при поддержке омоновцев. Не менее пятнадцати человек оштрафовали на 1 базовую якобы за отсутствие зеркал, сообщил телеграм-канал «Мая краіна Беларусь». Смотрите, как все происходило.