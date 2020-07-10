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В Минске прошел велопробег в сопровождении автозака. Оштрафованы около 15 участников
11.07.2020 06:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске вечером 10 июля прошел велопробег солидарности. Всего в нем приняли участие 60 человек. Они проехались по городу под присмотром людей в штатском. Как писали в соцсетях, следовал за велоколонной и автозак. У лингвистического университета участников велопробега тормознули сотрудники ГАИ при поддержке омоновцев. Не менее пятнадцати человек оштрафовали на 1 базовую якобы за отсутствие зеркал,
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Не менее пятнадцати человек оштрафовали на 1 базовую якобы за отсутствие зеркал. Смотрите, как все происходило.
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