Белорусские фермеры осваивают выращивание лаванды

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алые фермерские хозяйства внедряют новые культуры



Уже началось проектирование домиков отдыха и строительство беседок. Также фермер-новатор продолжает внедрять в белорусское сельское хозяйство новые культуры.



Олег Добуляк, фермер: "Это юкка, которую мы тоже выращиваем в своем фермерском хозяйстве для населения, для озеленения городов и так далее. Цветет очень красиво. Длительность цветения - 1,5 месяца".



Олег Добуляк продолжает семейную аграрную династию. По профессии - гидромелиоратор. Вся жизнь всегда была связана с землей. Правда, поначалу не с белорусской. Родился в Молдове, а повзрослев, отправился покорять Европу. Говорит, тогда был интерес не только туристический. Попутно искал страну, где сможет осесть и заняться семейным делом.



Олег Добуляк, фермер: "В мое время хотел повидать посмотреть, как люди живут во Франции, в Турции. Год в Германии, три - в Румынии, год - в Болгарии. В конце концов остановились в Беларуси. Добрые люди были, был достаток, можно было работать, заниматься чем хочется, не было никаких запретов и так далее".



Сегодня плоды его труда на белорусской земле - это 70 гектаров, оборудованные системами орошения. Около 100 различных культур. Только земляники - более 20 сортов. Есть арбузы. А также привычные для Японии, но новые для Беларуси плодовые растения гуми и мушмула. В планах также высадить черешню и груши белорусской селекции - они, по словам фермера, дают хороший урожай. К слову, плодами своего труда аграрий охотно делится. Сюда каждый день приезжают его коллеги - начинающие фермеры, чтобы купить саженцы и также начать свое дело.



Арина Тарасова, жительница г. Добруша: "В это фермерское хозяйство мы уже приезжаем не в первый раз. Мы покупали два плодовых персика и черешню. Очень остались довольны, персики сладкие, урожайные. И черешня такая же. И сейчас мы приехали за розой".



В Беларуси частные хозяйства выращивают 20 % овощей от их общего объема в стране. И хотя эта цифра скромнее, чем, например, в Германии или Финляндии, фермерские хозяйства важны для аграрного сектора экономики. Они высокорентабельны, мобильны, легко подстраиваются под тенденции рынка и зачастую осваивают новые для Беларуси ниши. Тем самым работают на импортозамещение.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские фермеры осваивают выращивание лаванды Агросектор и развитие инициативы на местах. Важную роль с большой перспективой здесь играют небольшие фермерские хозяйства. Именно они все чаще становятся...

Агросектор и развитие инициативы на местах. Важную роль с большой перспективой здесь играют небольшие фермерские хозяйства. Именно они все чаще становятся экспериментальными площадками по освоению нетипичных для наших широт культур. Как показывает практика, частные фермы более мобильны, имеют возможность быстро подстраиваться под мировые аграрные тенденции и часто занимают ниши, невостребованные крупными сельхозпредприятиями. О новаторстве в сельском хозяйстве и импортозамещении -Олег Добуляк показывает изюминку своего фермерского хозяйства - лавандовое поле. Чтобы прийти к таким масштабам и найти идеальную формулу, говорит, испробовали немало сортов и потратили четыре года. Песчаные земли на юге Беларуси пришлись по вкусу именно французским сортам. С лихвой кустарники расходятся у дачников и организаций по озеленению. Вдобавок приезжают желающие сделать селфи на фиолетовом фоне: лавандовые поля облюбовали блогеры и местные фотографы.Сейчас лаванда в хозяйстве занимает 20 гектаров. В планах увеличить площади в пять раз, наладить производство ароматического масла и открыть частную агроусадьбу.