Дождь с грозой и похолодание. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут прохладными и дождливыми.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу будет переменная облачность. Утром возможен дождь. Вероятность осадков — 61%, сообщает AccuWeather . Днем воздух прогреется до +21°С. Вечером столбик термометра опустится до +14°С. Ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 14 м/с, пишет pogoda.by .

В воскресенье так же облачно. Утром будет +16°С. Днем потеплеет до +19°С. Осадки маловероятны.

Хороших выходных, друзья!

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