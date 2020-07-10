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Дождь с грозой и похолодание. Все о погоде в Бресте в выходные
10.07.2020 21:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Бресте будут прохладными и дождливыми.
В субботу будет переменная облачность. Утром возможен дождь. Вероятность осадков — 61%, сообщает
В воскресенье так же облачно. Утром будет +16°С. Днем потеплеет до +19°С. Осадки маловероятны.
Хороших выходных, друзья!
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Предстоящие выходные в Бресте будут прохладными и дождливыми.
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