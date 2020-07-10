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Купить жилье можно онлайн
10.07.2020 22:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовые предложения от крупнейшего застройщика страны. Теперь, чтобы приобрести квартиру в столице, не нужно ехать в офис компании. Выбрать, забронировать, а главное - купить жилье можно онлайн на сайте bir.by. Экономя время, покупатель получает и бонус в 5 тысяч рублей от стоимости новой квартиры. Жилье в многофункциональном комплексе "Минск Мир" - это максимум комфорта, продуманной инфраструктуры и современных подходов в строительстве. Кроме того, новый микрорайон станет точкой притяжения прямых иностранных инвестиций. Здесь уже возводят международный финансовый центр. Обо всем по порядку Юлия Токарь.
Юлия Царева все товары привыкла покупать в один клик. Вот и квартиру в доме "Александрия" в жилом комплексе "Минск Мир" выбрала по такому же принципу — онлайн.
Чтобы покупать через интернет было еще и выгодно, застройщик предусмотрел бонус для покупателя - 5 тысяч рублей от цены квартиры.
Юлия Царева, жительница г. Минска: "Это очень хорошая недвижимость. Окна в пол. У нас в квартире 3 метра потолок. Вид красивый. Из нашего окна - на весь город. Свободная планировка".
Что в этом квартале привлекло Юлию, так это продуманная до мелочей инфраструктура, современные подходы в строительстве и, конечно, доступность.
Юлия Царева, жительница г. Минска: "Центр города. Площадки детские очень понравились, велосипедные дорожки. Если есть семья, муж, жена, то, конечно, позволить себе может среднестатистический человек".
Гибкие предложения от крупнейшего застройщика
Купить можно и в кредит. В первый год по программе Беларусбанка ставка менее 4 процентов, во второй и третий - 9. Белорусский народный банк предлагает одну сотую процента на первый год при оплате своими средствами половины квартиры. Есть и возможность партнерского кредитования до 20 лет с первым взносом от 10%. А можно в длительную рассрочку от застройщика без процентов. И даже без первоначального взноса!
Возвращаясь к виртуальным возможностям, отметим, что при покупке через интернет квартирный вопрос можно решить очень удобно и быстро. Документы для ознакомления пришлют на электронный адрес. А уже затем с курьером - оригиналы.
Вибор Мулич, председатель совета директоров компании-застройщика: "Это очень удобный и современный инструмент для тех покупателей, кто по разным причинам не может посетить отдел продаж - например, живет в другом городе или даже в другой стране, не имеет свободного времени или физической возможности. Пандемия только ускорила эту работу, и мы смогли предложить покупателям удобный и понятный сервис. А для того чтобы стимулировать интернет-продажи, мы предложили также и бонус в 5 тысяч рублей на любую купленную онлайн квартиру. Это предложение пользуется высоким спросом у наших покупателей".
Акция на новые квартиры действует до конца августа
Купить онлайн предлагают квартиры в трех жилых столичных комплексах. Что касается "Минск Мира" - это удобная транспортная логистика. Через комплекс пройдет третья ветка метро. Крупнейший в стране торгово-развлекательный центр и международный финансовый. А это тысячи новых рабочих мест. Приобрести квартиры можно в 11 кварталах. Уже сейчас продажи начались в трех новых домах: "Флоренция", "Копенгаген" и "Санкт-Петербург". А по летней акции только до конца августа - самые привлекательные цены на квартиры.
Это уже "Парк Челюскинцев". Комплекс будет полностью сдан в следующем году. Это жилье премиум-класса, из окон которого будет виден самый крупный парк города. В шаговой доступности спорткомплексы, бассейны, детские сады. В уже готовом доме номер 7 - самые привлекательные условия.
В комплексе "Маяк Минска" квартиры остались только в трех готовых домах: "Микеланджело", "Рафаэль" и "Гоген". Во дворе построен новый детский сад. Тут же современная школа. А по соседству - торговый центр "Дана Молл", пешеходный бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан, который этим летом - центр притяжения минчан.
Выгодные предложения всегда ограничены во времени. Летняя акция действует только до конца августа.
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Новые предложения от крупнейшего застройщика страны. Теперь, чтобы приобрести квартиру в столице, не нужно ехать в офис компании. Выбрать, забронировать, а главное...
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