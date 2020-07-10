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Купить жилье можно онлайн

10.07.2020 22:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые предложения от крупнейшего застройщика страны. Теперь, чтобы приобрести квартиру в столице, не нужно ехать в офис компании. Выбрать, забронировать, а главное - купить жилье можно онлайн на сайте bir.by. Экономя время, покупатель получает и бонус в 5 тысяч рублей от стоимости новой квартиры. Жилье в многофункциональном комплексе "Минск Мир" - это максимум комфорта, продуманной инфраструктуры и современных подходов в строительстве. Кроме того, новый микрорайон станет точкой притяжения прямых иностранных инвестиций. Здесь уже возводят международный финансовый центр. Обо всем по порядку Юлия Токарь.

Юлия Царева все товары привыкла покупать в один клик. Вот и квартиру в доме "Александрия" в жилом комплексе "Минск Мир" выбрала по такому же принципу — онлайн.

Чтобы покупать через интернет было еще и выгодно, застройщик предусмотрел бонус для покупателя - 5 тысяч рублей от цены квартиры.

Юлия Царева, жительница г. Минска: "Это очень хорошая недвижимость. Окна в пол. У нас в квартире 3 метра потолок. Вид красивый. Из нашего окна - на весь город. Свободная планировка".

Что в этом квартале привлекло Юлию, так это продуманная до мелочей инфраструктура, современные подходы в строительстве и, конечно, доступность.

Юлия Царева, жительница г. Минска: "Центр города. Площадки детские очень понравились, велосипедные дорожки. Если есть семья, муж, жена, то, конечно, позволить себе может среднестатистический человек".

Гибкие предложения от крупнейшего застройщика


Купить жилье можно онлайн


Купить можно и в кредит. В первый год по программе Беларусбанка ставка менее 4 процентов, во второй и третий - 9. Белорусский народный банк предлагает одну сотую процента на первый год при оплате своими средствами половины квартиры. Есть и возможность партнерского кредитования до 20 лет с первым взносом от 10%. А можно в длительную рассрочку от застройщика без процентов. И даже без первоначального взноса!

Возвращаясь к виртуальным возможностям, отметим, что при покупке через интернет квартирный вопрос можно решить очень удобно и быстро. Документы для ознакомления пришлют на электронный адрес. А уже затем с курьером - оригиналы.

Вибор Мулич, председатель совета директоров компании-застройщика: "Это очень удобный и современный инструмент для тех покупателей, кто по разным причинам не может посетить отдел продаж - например, живет в другом городе или даже в другой стране, не имеет свободного времени или физической возможности. Пандемия только ускорила эту работу, и мы смогли предложить покупателям удобный и понятный сервис. А для того чтобы стимулировать интернет-продажи, мы предложили также и бонус в 5 тысяч рублей на любую купленную онлайн квартиру. Это предложение пользуется высоким спросом у наших покупателей".

Акция на новые квартиры действует до конца августа


Купить онлайн предлагают квартиры в трех жилых столичных комплексах. Что касается "Минск Мира" - это удобная транспортная логистика. Через комплекс пройдет третья ветка метро. Крупнейший в стране торгово-развлекательный центр и международный финансовый. А это тысячи новых рабочих мест. Приобрести квартиры можно в 11 кварталах. Уже сейчас продажи начались в трех новых домах: "Флоренция", "Копенгаген" и "Санкт-Петербург". А по летней акции только до конца августа - самые привлекательные цены на квартиры.

Это уже "Парк Челюскинцев". Комплекс будет полностью сдан в следующем году. Это жилье премиум-класса, из окон которого будет виден самый крупный парк города. В шаговой доступности спорткомплексы, бассейны, детские сады. В уже готовом доме номер 7 - самые привлекательные условия.

В комплексе "Маяк Минска" квартиры остались только в трех готовых домах: "Микеланджело", "Рафаэль" и "Гоген". Во дворе построен новый детский сад. Тут же современная школа. А по соседству - торговый центр "Дана Молл", пешеходный бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан, который этим летом - центр притяжения минчан.

Выгодные предложения всегда ограничены во времени. Летняя акция действует только до конца августа. 

 
Теги: Минск
 
 
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Новые предложения от крупнейшего застройщика страны. Теперь, чтобы приобрести квартиру в столице, не нужно ехать в офис компании. Выбрать, забронировать, а главное...
 
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