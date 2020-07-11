подруга покончившего с собой американского миллиардера Эпштейна родом из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Подругой миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, задержанного в июле 2019 года за торговлю людьми, была 30-летняя белоруска Карина Шуляк. Об этом пишет Daily Mail. По информации издания, именно ей миллиардер позвонил незадолго до того, как покончил с собой.



Карина Шуляк — в белой куртке. Фото: Reddit / SteffiDiana

Подругой миллиардера Джеффри Эпштейна была 30-летняя белоруска Карина Шуляк. Daily Mail пишет, что американский финансист и белоруска были знакомы как минимум с 2015 года.

О Карине известно, что она училась в Минске в СШ № 2. Ее бывший учитель характеризует девушку как «скромную и хорошо воспитанную», она занималась бальными и спортивными танцами во Дворце культуры тракторного завода. Издание также пишет, что Эпштейн оплатил дорогое лечение ее матери и помог с деньгами для дома ее родителей, которые живут в Минске.

Сообщается, что впервые Шуляк приехала в Штаты в 2009 году, когда ей было 20 лет. Предполагается, что вскоре она встретила Эпштейна. Вполне вероятно, что и обучение в Колумбийском университете ей оплатил финансист.

В октябре 2013-го Карина Шуляк и помощница Эпштейна Дженнифер Калин поженились, а развелись в июле 2019-го, после ареста Эпштейна. Журналисты пишут, что брак был фиктивным, для того чтобы Шуляк могла оставаться в Штатах. А его инициатором был сам Эпштейн.

После освобождения финансиста из тюрьмы в 2010 году (где он пробыл 18 месяцев), утверждают источники Daily Mail, «все отвернулись от него… кроме Карины, которая была рядом до последнего».

У девушки было прозвище «инспектор» — по словам знакомых, она была безумно ревнива и часто шпионила за своим мужчиной.

По информации издания, Карина Шуляк была последним человеком, которому позвонил Эпштейн. На следующий день, 11 августа, он повесился. Сообщается, что в своем последнем звонке финансист не сказал девушке ничего, что могло бы вызвать у нее беспокойство за его жизнь. Сама Карина в тот момент была в Беларуси.

«Она очень искренний, добрый, порядочный человек, она была с ним абсолютно не из-за денег, а была безумно влюблена в него, и я надеюсь, что у нее все будет хорошо. Она очень добрая девушка, которая (теперь) в депрессии. Она всегда была рядом с ним» — рассказал источник Daily Mail.



Фото с сайта Daily Mail со ссылкой на BFA.com

К слову, девушка находилась в приватном самолете, который прилетел в аэропорт Тетерборо, штат Нью-Джерси, из Парижа — когда Эпштейн был арестован ФБР.

Начиная с 2013-го местом регистрации Карины, согласно публичным документам, значится один из Виргинских островов США, находящийся в частной собственности Эпштейна. Кстати, сама Шуляк зарегистрирована как дантист в штатах Флорида и Калифорния.

Впрочем, как рассказал источник издания, Карина никогда не работала по профессии. «Все больше они проводили время на острове. Он приезжал в Нью-Йорк по медицинским вопросам, посетить дантиста, например. Карина была дантистом, но на самом деле никогда не работала по профессии. Кажется, она могла делать только какие-то простые процедуры. И я не уверен, что она когда-нибудь кого-то лечила, включая Эпштейна».

Источник утверждает, что сейчас Шуляк находится в США: в Нью-Йорке у нее квартира, оплаченная Эпштейном. А вот больших денег он ей скорее всего не оставил.

«Мне тяжело представить размер ее сбережений. Уверен, что Эпштейн никогда не оставил бы ей миллион. (…) Думаю, этого достаточно, чтобы покрыть расходы. Ну, на год или два. Я не знаю, насколько этого хватит. Она прожигает деньги», — говорит источник издания.

Кто такой Джеффри Эпштейн и в чем его обвиняли?

Эпштейн родился в Нью-Йорке. До того как стать финансистом, он работал учителем математики и физики в престижной школе на Манхэттене.

Впоследствии он стал широко известен тесными знакомствами в высших кругах общества. В числе людей, с которыми он общался на светских мероприятиях, были президент США Дональд Трамп, бывший президент Билл Клинтон и принц Эндрю, сын британской королевы Елизаветы II, писала о миллиардере Би-би-си.

В 2008 году Эпштейн был арестован и признал себя виновным по обвинению в склонении лиц в возрасте до 18 лет к занятию проституцией. В результате сделки со следствием бизнесмен отделался 13 месяцами тюремного заключения. Помимо признания вины, он обязался выплатить компенсации своим жертвам и был зарегистрирован как сексуальный преступник.

Вновь его задержали в начале июля 2019 года уже по обвинению в сексуальной торговле людьми. Эпштейна обвиняли в том, что он платил несовершеннолетним девушкам за секс с различными людьми в своих особняках на Манхэттене и во Флориде между 2002 или 2005 годами. Ему грозило до 45 лет тюрьмы. 25 июля его обнаружили в камере в полубессознательном состоянии с ранениями на шее, после чего доставили в больницу. Однако была ли это попытка суицида или нападение, сообщено не было. 10 августа Эпштейна обнаружили мертвым в тюремной камере. Вскрытие подтвердило, что он покончил с собой.

Оценки его богатства разнятся. Согласно материалам суда во Флориде, которые приводил Эн-би-си Ньюз, финансист владел недвижимостью на Виргинских островах, в США, Мексике и во Франции.