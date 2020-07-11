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«Белая Русь» – с любовью к детям

11.07.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Именно так звучит название республиканской акции, ежегодно проводимой общественным объединением и приуроченной ко Дню Независимости Республики Беларусь.
Представители районной организации РОО «Белая Русь» поздравляют в этот день молодых мамочек и малышей, появившихся на свет 3 июля или накануне главного государственного праздника страны.

«Белая Русь» – с любовью к детям

Алексей и Кристина Ивкины получают подарки и поздравления от представителей районной организации «Белая Русь»

В этом году первыми счастливыми родителями июля, чей малыш появился в роддоме УЗ «Новолукомльская ЦРБ», стали Алексей и Кристина Ивкины из Новолукомля. У супругов 1 июля 2020 года родилась девочка, второй ребенок в семье. Старшей доченьке вот-вот исполнится три годика. Василиса очень рада появлению сестрички.

Алексей и Кристина живут в городе энергетиков. Вернулись на малую родину год назад, до этого жили в столице. Молодой папа сейчас трудится в Чашникском отделе Департамента охраны милиционером-водителем, мама до отпуска по уходу за ребенком работала в отделении МТБанка.
Теперь у счастливых новолукомчан забот стало в два раза больше, но и радости тоже вдвое больше. Ведь дети – главное богатство в жизни.

Татьяна Еремина и Светлана Красницкая, представители районной организации «Белая Русь», вручили молодым родителям и малышке-новолукомчанке подарок от районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь», пожелали крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего.
Пусть детство ребят будет ярким и беззаботным, а родители с уверенностью смотрят в будущее!

Наталия ШИРКО.

 
 
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Именно так звучит название республиканской акции, ежегодно проводимой общественным объединением и приуроченной ко Дню Независимости Республики Беларусь....
 
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