Источник материала: БT

8 яиц,

2 стебля лука-порея,

50 граммов твердого сыра типа пармезана,

оливковое масло,

специи.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фриттата с луком-пореем Возьмем: 8 яиц, 2 стебля лука-порея, 50 граммов твердого сыра типа пармезана, оливковое масло, специи. Из этих продуктов приготовим фриттату. На сковороде...

Возьмем:Из этих продуктов приготовим фриттату. На сковороде разогреваем оливковое масло. Лук-порей нарезаем кольцами, перемешиваем, накрываем крышкой и готовим на небольшом огне 3-5 минут до мягкости.Сыр натираем на терке. 8 яиц взбиваем вилкой с солью и перцем, но не слишком интенсивно.Сыр добавляем в яичную массу. Перемешиваем. Заливаем яйца в сковороду с луком, слегка размешиваем и накрываем крышкой. Жарим на очень слабом огне 10-15 минут, пока низ яичницы не покроется золотистой корочкой. Готовую фриттату переворачиваем вверх дном на большую тарелку.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.