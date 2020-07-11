|
Фриттата с луком-пореем
11.07.2020 10:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Лук-порей богат калием, кальцием, железом, фосфором, серой, магнием. В большом количестве в луке-порее содержится витамин С, который способен восстановить даже самый ослабленный иммунитет. За ним идут витамины А и Е, шесть витаминов группы В и Н, РР.
Сыр натираем на терке. 8 яиц взбиваем вилкой с солью и перцем, но не слишком интенсивно.
В отличие от французского омлета, начинку во фриттату закладывают во время жарки, а не заворачивают в готовый омлет.
Сыр добавляем в яичную массу. Перемешиваем. Заливаем яйца в сковороду с луком, слегка размешиваем и накрываем крышкой. Жарим на очень слабом огне 10-15 минут, пока низ яичницы не покроется золотистой корочкой. Готовую фриттату переворачиваем вверх дном на большую тарелку.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возьмем: 8 яиц, 2 стебля лука-порея, 50 граммов твердого сыра типа пармезана, оливковое масло, специи. Из этих продуктов приготовим фриттату. На сковороде...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)