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Фриттата с луком-пореем

11.07.2020 10:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 
  • 8 яиц,
  • 2 стебля лука-порея,
  • 50 граммов твердого сыра типа пармезана,
  • оливковое масло,
  • специи. 
Из этих продуктов приготовим фриттату. На сковороде разогреваем оливковое масло. Лук-порей нарезаем кольцами, перемешиваем, накрываем крышкой и готовим на небольшом огне 3-5 минут до мягкости. 

Лук-порей богат калием, кальцием, железом, фосфором, серой, магнием. В большом количестве в луке-порее содержится витамин С, который способен восстановить даже самый ослабленный иммунитет. За ним идут витамины А и Е, шесть витаминов группы В и Н, РР.  

Сыр натираем на терке. 8 яиц взбиваем вилкой с солью и перцем, но не слишком интенсивно. 

В отличие от французского омлета, начинку во фриттату закладывают во время жарки, а не заворачивают в готовый омлет. 

Сыр добавляем в яичную массу. Перемешиваем. Заливаем яйца в сковороду с луком, слегка размешиваем и накрываем крышкой. Жарим на очень слабом огне 10-15 минут, пока низ яичницы не покроется золотистой корочкой. Готовую фриттату переворачиваем вверх дном на большую тарелку. 

 Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем:  8 яиц, 2 стебля лука-порея, 50 граммов твердого сыра типа пармезана, оливковое масло, специи.  Из этих продуктов приготовим фриттату. На сковороде...
 
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