Представители Брестчины побывали на торжественном мероприятии в столице, посвящённом Дню Независимости Беларуси

Источник материала: Полесская правда



«Магистраль нашей жизни». Такое емкое название носило торжественное собрание и концерт мастеров искусств, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь, которые состоялись во Дворце Республики в Минске. Торжества прошли с участием Главы государства

А.Г. Лукашенко.

«Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило», – эти слова, сказанные Президентом, отразили основной вектор его выступления перед тысячной аудиторией. Ведь независимость – это возможность заниматься любимым делом, это мир в семье и стране, уверенность в завтрашнем дне. Потому и праздник – День Независимости Республики Беларусь – имеет особый смысл для каждого из нас.

Яркий концерт мастеров искусств через творческие номера передал тот путь, который прошла наша страна за 26 лет современной белорусской государственности. Это было логично выстроенное шоу, которое отразило все достижения и победы, которыми богата наша Беларусь. Это и слаженная работа крупных предприятий промышленности, сельского хозяйства, что позволяет им конкурировать на мировом рынке. Это и строительство жилья и многочисленных объектов социальной сферы во всей стране. Это и акцент на здоровье нации и благодарность врачам, которые сегодня держат удар пандемии. Это и спортивные достижения, и любовь к малой родине, и память о страшных годах войны… Все это и многое другое объединяет магистраль – дорога, которую белорусский народ выбрал 26 лет назад.

И выступление Президента, и концерт ведущих артистов, как профессионалов, так и представителей любительского творчества со всей страны, показали, как мы относимся к своей Родине, как мы ее ценим, бережем то, что было сделано за годы существования суверенной Беларуси. И мы помним, насколько нелегко дались эти достижения и победы. А пока мы помним, жизнь продолжается. День сегодняшний вселяет уверенность в стабильном, мирном, счастливом завтра.





Игорь ГЕТМАН,

главный редактор Ивановской районной газеты «Яновский край»

и Анна КОЛОДИЧ,

директор-редактор газеты «Пінскі веснік»,

участники праздничного концерта: – Впечатления от мероприятия самые прекрасные. Мы, белорусы, безгранично благодарны за возможность жить в мирной независимой стране. В памяти остались слова, которые были адресованы всем нам в выступлении Президента: «Именно сердцем белорусский народ всегда выбирал исторический путь и тем самым доказал, что заслуживает суверенного права вершить свою судьбу. Мы, и только мы будем вершить эту судьбу на этом кусочке земли».

Виолетта ПОДЛУЖНАЯ,

участник праздничных мероприятий от Брестской области

Фото автора