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Представители Брестчины побывали на торжественном мероприятии в столице, посвящённом Дню Независимости Беларуси
11.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Яркий концерт мастеров искусств через творческие номера передал тот путь, который прошла наша страна за 26 лет современной белорусской государственности. Это было логично выстроенное шоу, которое отразило все достижения и победы, которыми богата наша Беларусь. Это и слаженная работа крупных предприятий промышленности, сельского хозяйства, что позволяет им конкурировать на мировом рынке. Это и строительство жилья и многочисленных объектов социальной сферы во всей стране. Это и акцент на здоровье нации и благодарность врачам, которые сегодня держат удар пандемии. Это и спортивные достижения, и любовь к малой родине, и память о страшных годах войны… Все это и многое другое объединяет магистраль – дорога, которую белорусский народ выбрал 26 лет назад.
И выступление Президента, и концерт ведущих артистов, как профессионалов, так и представителей любительского творчества со всей страны, показали, как мы относимся к своей Родине, как мы ее ценим, бережем то, что было сделано за годы существования суверенной Беларуси. И мы помним, насколько нелегко дались эти достижения и победы. А пока мы помним, жизнь продолжается. День сегодняшний вселяет уверенность в стабильном, мирном, счастливом завтра.
Виолетта ПОДЛУЖНАЯ,
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