Рыболовам напомнили о сроках, условиях и объёме вылова раков

Источник материала: Полесская правда



Многие рыбаки, отправляясь за уловом на водоем, не прочь «поохотиться» и на раков, но не находят в Правилах ведения рыболовного хозяйства и рыболовства каких-либо упоминаний об их добыче.

«Прежде всего, рыболовам следует знать, что в Беларуси в основном распространены два вида рака – широкопалый и длиннопалый (узкопалый)», – подчеркнули в беседе с корреспондентом pinsknews.by специалисты Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Рак широкопалый включен в Красную книгу Беларуси, его ловить нельзя. А вот рак длиннопалый (узкопалый) является объектом промыслового и любительского рыболовства. Правила его добычи регламентируются постановлением Совета Министров от 2 июня 2006 г. № 699 «Об утверждении Правил добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства». Кроме того, встречается в белорусских водоемах еще и полосатый рак, из-за инвазивности и малоценности его добыча не ограничена.

«Весной, когда устанавливается запрет на лов рыбы, добыча рака также под запретом. Сроки обоих запретов совпадают: в Брестской и Гомельской областях – с 20 марта по 18 мая, Минской, Могилевской и Гродненской областях – с 1 апреля по 30 мая, Витебской области – с 10 апреля по 8 июня», – отметили госинспекторы и напомнили, что яйценосных самок рака и самок с личинками запрещено ловить в течение всего года.

Существуют и некоторые другие ограничения. Например, нельзя добывать раков с длиной тела менее 10,5 сантиметра (от острия рострума до конца тельсона).

«Для добычи в личных целях следует использовать раколовки определенных параметров, но не больше трех на человека и только в светлое время суток. Оставлять раколовки без визуального контроля не разрешается. Запрещен лов с использованием осветительных приборов и (или) плавательных средств, а также лов руками в темное время суток», – объяснили специалисты Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Норма вылова – не более 2 кг раков в сутки на человека.

За незаконную добычу каждой особи рака узкопалого предусмотрено возмещение вреда в размере 1,5 базовой величины (40,5 рублей).

Раколовка – орудие добычи раков, представляющее собой сетчатый квадрат (круг) с диагональю (диаметром) не более 100 сантиметров с закрепленной в центре наживкой (подъемник открытого типа) или ловушку (длиной не более 100 см) с одним или несколькими (не более 5) входами с диаметром входного отверстия не более 70 сантиметров (закрытого типа).