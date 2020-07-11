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Рыболовам напомнили о сроках, условиях и объёме вылова раков
11.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Рак широкопалый включен в Красную книгу Беларуси, его ловить нельзя. А вот рак длиннопалый (узкопалый) является объектом промыслового и любительского рыболовства. Правила его добычи регламентируются постановлением Совета Министров от 2 июня 2006 г. № 699 «Об утверждении Правил добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства». Кроме того, встречается в белорусских водоемах еще и полосатый рак, из-за инвазивности и малоценности его добыча не ограничена.
Существуют и некоторые другие ограничения. Например, нельзя добывать раков с длиной тела менее 10,5 сантиметра (от острия рострума до конца тельсона).
Норма вылова – не более 2 кг раков в сутки на человека.
За незаконную добычу каждой особи рака узкопалого предусмотрено возмещение вреда в размере 1,5 базовой величины (40,5 рублей).
Раколовка – орудие добычи раков, представляющее собой сетчатый квадрат (круг) с диагональю (диаметром) не более 100 сантиметров с закрепленной в центре наживкой (подъемник открытого типа) или ловушку (длиной не более 100 см) с одним или несколькими (не более 5) входами с диаметром входного отверстия не более 70 сантиметров (закрытого типа).
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