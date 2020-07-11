|
От глобальных вопросов развития Минска до частных решений на благо жителей - об этом завтра расскажем в "Главном эфире"
11.07.2020 11:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПомимо развития производств в Беларуси, одной из главных новостных тем недели стала тема жилья. В центре внимания, конечно, наша столица. От глобальных вопросов развития Минска до частных решений на благо жителей - завтра в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От глобальных вопросов развития Минска до частных решений на благо жителей - об этом завтра расскажем в "Главном эфире"
Помимо развития производств в Беларуси, одной из главных новостных тем недели стала тема жилья. В центре внимания, конечно, наша столица. От глобальных вопросов...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)