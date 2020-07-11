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От глобальных вопросов развития Минска до частных решений на благо жителей - об этом завтра расскажем в "Главном эфире"

11.07.2020 11:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Помимо развития производств в Беларуси, одной из главных новостных тем недели стала тема жилья. В центре внимания, конечно, наша столица. От глобальных вопросов развития Минска до частных решений на благо жителей - завтра в "Главном эфире" в 9 вечера.

 
Теги: Минск
 
 
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Помимо развития производств в Беларуси, одной из главных новостных тем недели стала тема жилья. В центре внимания, конечно, наша столица. От глобальных вопросов...
 
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