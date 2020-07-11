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Работа сахарного комбината и проблемы, которые волнуют жителей Скиделя, были в центре внимания во время рабочей поездки в регион Виктора Лисковича
11.07.2020 11:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРабота сахарного комбината и проблемы, которые волнуют жителей Скиделя - города-спутника Гродно, были в центре внимания во время рабочей поездки в регион председателя постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктора Лисковича. Предприятие - градообразующее, поэтому от его стабильной работы зависит развитие всего города. За сезон здесь производят 145 000 тонн сахара, и большая часть его поставляется на экспорт. Продукция востребованна, а значит, есть перспективы развития производства. На встрече с представителями трудового коллектива Виктор Лискович обсудил ряд проблемных вопросов в городе.
Виктор Лискович, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Были подняты, я бы сказал, такие серьезные вопросы, которые волнуют, беспокоят всех жителей города-спутника. Это горячее водоснабжение Скиделя, это благоустройство русла реки Котра, целый ряд других вопросов. И вопросы, которые не просто будут решены в отдаленной перспективе, они уже в определенной степени органами местной власти взяты на контроль".
Также в ходе рабочей поездки Виктор Лискович встретился с жителями агрогородка Князево Зельвенского района. Побывал на одном из перерабатывающих предприятий Волковыска.
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Работа сахарного комбината и проблемы, которые волнуют жителей Скиделя, были в центре внимания во время рабочей поездки в регион Виктора Лисковича
Работа сахарного комбината и проблемы, которые волнуют жителей Скиделя - города-спутника Гродно, были в центре внимания во время рабочей поездки в регион...
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