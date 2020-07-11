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44 абитуриента набрали 100 баллов на ЦТ по обществоведению

11.07.2020 12:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стобалльники по обществоведению. Таких в этом году 44 человека. В прошлом их было 15. Результаты вчера стали доступны в личных кабинетах на сайте РИКЗ. Из зарегистрированных на этот предмет не явились около 7 % абитуриентов. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 000 человек. Следующее ЦТ - по истории Беларуси - пройдет завтра.

 
 
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Стобалльники по обществоведению. Таких в этом году 44 человека. В прошлом их было 15. Результаты вчера стали доступны в личных кабинетах на сайте РИКЗ. Из...
 
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