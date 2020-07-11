ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В 2019 году в вузах Беларуси обучались более 26 000 студентов из 107 государств

11.07.2020 12:38 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В этом учебном году белорусские вузы планируют принять более 55 000 белорусских студентов. За образованием к нам приезжают и иностранцы. В 2019 в вузах Беларуси обучались более 26 000 студентов из 107 государств. Больше всего учащихся из Китая, Туркменистана, России и Ирана.  Приезжают в основном за высшим образованием первой и второй ступени. Самые востребованные специальности - лечебное дело, мировая экономика, международные отношения, правоведение, информационные технологии и компьютерная безопасность. В числе самых популярных среди иностранных студентов вузов - БГУ, медуниверситет, БНТУ и БГУИР. Экспорт образовательных услуг приносит Беларуси до 80 миллионов долларов в год.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом учебном году белорусские вузы планируют принять более 55 000 белорусских студентов. За образованием к нам приезжают и иностранцы. В 2019 в вузах Беларуси...
 
Новости дня
Новости общества
 
44 абитуриента набрали 100 баллов на ЦТ по обществоведению
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
11.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика