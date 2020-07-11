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Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси из-за гроз
11.07.2020 12:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны град и сильные ливни. Порывы ветра - до 20 метров в секунду. Температура - до 26 тепла.
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На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны град и сильные ливни. Порывы ветра - до 20 метров в секунду....
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