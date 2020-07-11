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"На контроле Президента. Арендное жилье". Смотрите сегодня после "Панорамы"

11.07.2020 12:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В этом году в Минске планируют ввести более 22 000 квадратных метров жилья под найм. В столичной области - свыше 30 000, в Брестской - более 25 000. Главное условие получения таких квадратов - нужно стоять в очереди для нуждающихся. Но есть преимущества для учителей, врачей и работников культуры, если регион действительно нуждается в таком специалисте. Срок договора - пять лет, а после его можно продлить.

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома: "Жилищный фонд арендного жилья в городе Минске составляет 11 000 квартир. Из них 2 780 квартир во вновь введенных домах, остальное - это жилые помещения повторного заселения, которые используются на эти цели. В среднем аренда однокомнатной квартиры в 300 рублей. Если сравнить с ценами на рынке жилья, то это на 50 процентов менее, чем на рынке свободной недвижимости". 

Сейчас разрабатываются и законодательные изменения, отмечают в Минстройархитектуры, чтобы дать толчок развитию таких госквадратов и привлекать к возведению частных застройщиков. Об этом и не только - в проекте "На контроле Президента. Арендное жилье" сегодня после "Панорамы".

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году в Минске планируют ввести более 22 000 квадратных метров жилья под найм. В столичной области - свыше 30 000, в Брестской - более 25 000. Главное условие получения...
 
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