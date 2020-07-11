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Что не так было с водой во Фрунзенском районе? TUT.BY получил результаты проб воды
11.07.2020 13:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С тех пор, как в кранах минчан начались проблемы с водой, прошло 18 дней. О ЧП мало что известно и сейчас: в первый день в воде обнаружили нефтепродукты, перманганатную окисляемость, позже людей попросили не пить воду, освободили от уплаты за целый месяц, а СК возбудил уголовное дело. В первый же день происшествия, 24 июня, TUT.BY сдал 5 литров воды на анализ в независимую лабораторию и только сейчас мы получили ответ.
24 июня
«…По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие питьевой воды требованиям Санитарных правил и норм по следующим показателям: запах при 20ºС и 60ºС, перманганатная окисляемость, нефтепродукты», — говорилось в документе.
Каким образом нефтепродукты оказались в воде и какое их было превышение, официально никто не объяснил. Позже Минздрав назвал другие
В первый же день ЧП, 24 июня, TUT.BY в одном из домов в Сухарево набрал 5 литров воды и отвез на анализ в частную лабораторию «Нова Инжиниринг». Нам обещали ответ через 10 дней, получили его мы только сейчас. Судя по письму, исследование проводили инженер-эколог, начальник санитарно-химической лаборатории и директор. Мы сдавали воду, которую чиновники просили не пить, говоря о том, что она не пригодная.
«Образцы были исследованы по следующим показателям: органолептические (цветность, мутность), рН, нитраты, нитриты, сульфаты, фосфаты, хлориды, железо общее, аммонийный азот, — говорится в ответе «Нова Инжиниринг». — По всем исследуемым показателям вода соответствует требованиям Санитарных правил и норм 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10−124 РБ 99».
Как тогда могло получиться, что вода, официально признанная некачественной, по лабораторным исследованиям абсолютно нормальная? TUT.BY выслал ответ «Нова Инжиниринг» известному российскому экологу Георгию Каваносяну и попросил его прокомментировать.
— Это самый минимальный анализ. По тем показателем, которые включены, действительно нет превышений, вода соответствует санитарным нормам. Правда не увидел в этом анализе нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ, тяжелых металлов, растворенных углеводородов, также нет микробиологического анализа. Из этого анализа не видно, что была какая-то проблема или загрязнение, — говорит Георгий Каваносян и отмечает: для такого анализа срок в 17 дней (мы получили результат 10 июля — Прим. TUT.BY) слишком большой.
— Например, в Москве его делают три дня. Буквально недавно делал аналогичный, но он еще включал показатели всех аммоний, микробиологию — результаты были готовы через пять дней, — рассказывает Каваносян. — В вашем случае не сделаны пробы на то, на что было подозрение. Возможно, в воде, которую вы сдавали на анализ в лабораторию, были нефтепродукты, поверхностно-активные вещества, но увидеть это невозможно, потому что анализ включил в себя только базовые показатели.
Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 428 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Беларуси.
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С тех пор, как в кранах минчан начались проблемы с водой, прошло 18 дней. О ЧП мало что известно и сейчас: в первый день в воде обнаружили нефтепродукты,...
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