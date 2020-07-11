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Ольга Мацикова, проректор по воспитательной работе МГУП: "Я за то, чтобы наша страна была свободной, независимой, а люди уважали и ценили то, что у нас есть!"

11.07.2020 14:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ольга Мацикова, проректор по воспитательной работе МГУП, национальный эксперт WorldSkills Belarus по компетенции "Кулинарное искусство": "Я за то, чтобы наша страна была свободной, независимой, а люди уважали и ценили то, что у нас есть! Создавали благо на своих рабочих местах, стремились улучшить жизнь своих семей". 

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Ольга Мацикова, проректор по воспитательной работе МГУП, национальный эксперт WorldSkills Belarus по компетенции "Кулинарное искусство": "Я за то, чтобы наша страна была...
 
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