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Ольга Мацикова, проректор по воспитательной работе МГУП: "Я за то, чтобы наша страна была свободной, независимой, а люди уважали и ценили то, что у нас есть!"
11.07.2020 14:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОльга Мацикова, проректор по воспитательной работе МГУП, национальный эксперт WorldSkills Belarus по компетенции "Кулинарное искусство": "Я за то, чтобы наша страна была свободной, независимой, а люди уважали и ценили то, что у нас есть! Создавали благо на своих рабочих местах, стремились улучшить жизнь своих семей".
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Ольга Мацикова, проректор по воспитательной работе МГУП: "Я за то, чтобы наша страна была свободной, независимой, а люди уважали и ценили то, что у нас есть!"
Ольга Мацикова, проректор по воспитательной работе МГУП, национальный эксперт WorldSkills Belarus по компетенции "Кулинарное искусство": "Я за то, чтобы наша страна была...
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