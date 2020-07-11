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Туристические комплексы Национального парка "Беловежская пуща" открывают сезон

11.07.2020 16:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экологические маршруты и релакс на свежем воздухе. Туристические комплексы Национального парка "Беловежская пуща" открывают сезон. Сотни туристов - и иностранных тоже - сегодня предпочитают активный отдых в белорусских лесах. Чем привлекают гостей отечественные пейзажи - в репортаже Юрия Карнеловича.

На самой окраине Беловежской пущи бывшее поместье графов Тышкевичей сегодня превратилось в современный туристический комплекс. Свежий воздух, активный отдых и богатая история привлекают сюда сотни гостей. Узнать о знаменитом роде белорусских магнатов можно не покидая комнат. Коллекция портретов, оружия и охотничьих трофеев разместилась в импровизированном музее. А каждый сотрудник комплекса готов поведать, как жили и чем занимались бывшие владельцы беловежских лесов.

Не только история, но и заветные леса стали отличительной особенностью туристического комплекса. Встретить диких животных можно во время утренней прогулки или рыбной ловли на многочисленных озерах. Дополняют атмосферу столетние дубы и сосны, которые растут вдоль дорожек.

Главная особенность усадьбы - это Национальный парк "Беловежская пуща". Понаблюдать за уникальной природой можно как пешком, так и на велосипеде. Кстати, в окрестностях проложено более 50 километров веломаршрутов. А такое путешествие может занять даже целый день.

Едут в пущу как отдельные туристы, так и целые группы. Организовываются даже тематические экскурсии и международные пленэры. Едут в пущу и за самобытной белорусской кухней, особенно гости из-за границы. Верещака, мачанка и, безусловно, дичь. Место это славится своими охотничьими угодьями. Повар Ольга Нарецкая не только сама готовит вкусные блюда, но и с удовольствием делится рецептами с гостями. Признается, уже несколько сезонов в кулинарном топе - беловежские драники.

Экологический туризм приобретает все большую популярность у отдыхающих. Только в прошлом году этот комплекс на севере Беловежской пущи посетили почти три тысячи гостей. Не меньшие планы и на нынешний сезон. 

 
 
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Экологические маршруты и релакс на свежем воздухе. Туристические комплексы Национального парка "Беловежская пуща" открывают сезон. Сотни туристов - и иностранных...
 
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