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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Туристические комплексы Национального парка "Беловежская пуща" открывают сезон Экологические маршруты и релакс на свежем воздухе. Туристические комплексы Национального парка "Беловежская пуща" открывают сезон. Сотни туристов - и иностранных...

Экологические маршруты и релакс на свежем воздухе. Туристические комплексы Национального парка "Беловежская пуща" открывают сезон. Сотни туристов - и иностранных тоже - сегодня предпочитают активный отдых в белорусских лесах. Чем привлекают гостей отечественные пейзажи - в репортажеНа самой окраине Беловежской пущи бывшее поместье графов Тышкевичей сегодня превратилось в современный туристический комплекс. Свежий воздух, активный отдых и богатая история привлекают сюда сотни гостей. Узнать о знаменитом роде белорусских магнатов можно не покидая комнат. Коллекция портретов, оружия и охотничьих трофеев разместилась в импровизированном музее. А каждый сотрудник комплекса готов поведать, как жили и чем занимались бывшие владельцы беловежских лесов.Не только история, но и заветные леса стали отличительной особенностью туристического комплекса. Встретить диких животных можно во время утренней прогулки или рыбной ловли на многочисленных озерах. Дополняют атмосферу столетние дубы и сосны, которые растут вдоль дорожек.Главная особенность усадьбы - это Национальный парк "Беловежская пуща". Понаблюдать за уникальной природой можно как пешком, так и на велосипеде. Кстати, в окрестностях проложено более 50 километров веломаршрутов. А такое путешествие может занять даже целый день.Едут в пущу как отдельные туристы, так и целые группы. Организовываются даже тематические экскурсии и международные пленэры. Едут в пущу и за самобытной белорусской кухней, особенно гости из-за границы. Верещака, мачанка и, безусловно, дичь. Место это славится своими охотничьими угодьями. Повар Ольга Нарецкая не только сама готовит вкусные блюда, но и с удовольствием делится рецептами с гостями. Признается, уже несколько сезонов в кулинарном топе - беловежские драники.Экологический туризм приобретает все большую популярность у отдыхающих. Только в прошлом году этот комплекс на севере Беловежской пущи посетили почти три тысячи гостей. Не меньшие планы и на нынешний сезон.