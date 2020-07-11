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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Витебские газовики внедряют полезные разработки, которые делают труд безопасным Онлайн-контроль на рабочих местах, проведение видеоинструктажей, класс виртуальной реальности и робот, который измеряет температуру и умеет отправлять СМС. Это не...

Онлайн-контроль на рабочих местах, проведение видеоинструктажей, класс виртуальной реальности и робот, который измеряет температуру и умеет отправлять СМС. Это не далекое будущее, а современность витебских газовиков. Здесь внедряют полезные разработки, которые делают работу интересной и безопасной. Принцип - каждый сотрудник должен приступить к работе и вернуться домой здоровым.расскажет подробнее.