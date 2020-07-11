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Витебские газовики внедряют полезные разработки, которые делают труд безопасным

11.07.2020 16:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Онлайн-контроль на рабочих местах, проведение видеоинструктажей, класс виртуальной реальности и робот, который измеряет температуру и умеет отправлять СМС. Это не далекое будущее, а современность витебских газовиков. Здесь внедряют полезные разработки, которые делают работу интересной и безопасной. Принцип - каждый сотрудник должен приступить к работе и вернуться домой здоровым. Марина Романовская расскажет подробнее. 

 
 
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Онлайн-контроль на рабочих местах, проведение видеоинструктажей, класс виртуальной реальности и робот, который измеряет температуру и умеет отправлять СМС. Это не...
 
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