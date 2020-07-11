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Интересные события Брестского региона

11.07.2020 16:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Последствия летнего ненастья ликвидировали в Брестской области: сильный ветер повалил более пятисот гектаров леса, обесточил 34 населенных пункта. Основные силы направлены в наиболее пострадавший Малоритский район. А в Пружанском районе провели Зажинки. Местные жители вышли в поле с серпами и пели народные песни. Когда-то у наших предков именно так и начиналась каждая уборочная. Об этих и других интересных событиях региона - в нашем дайджесте.

 
 
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Последствия летнего ненастья ликвидировали в Брестской области: сильный ветер повалил более пятисот гектаров леса, обесточил 34 населенных пункта. Основные силы...
 
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