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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интересные события Брестского региона Последствия летнего ненастья ликвидировали в Брестской области: сильный ветер повалил более пятисот гектаров леса, обесточил 34 населенных пункта. Основные силы...

Последствия летнего ненастья ликвидировали в Брестской области: сильный ветер повалил более пятисот гектаров леса, обесточил 34 населенных пункта. Основные силы направлены в наиболее пострадавший Малоритский район. А в Пружанском районе провели Зажинки. Местные жители вышли в поле с серпами и пели народные песни. Когда-то у наших предков именно так и начиналась каждая уборочная. Об этих и других интересных событиях региона - в нашем дайджесте.