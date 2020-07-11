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«Я была к этому готова». Катерина Пытлева после поста в соцсетях осталась без прямых эфиров и ушла с БТ

11.07.2020 18:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Радио- и телеведущая Катерина Пытлева больше не работает на БТ. Об этом журналистка сообщила на своей странице в Facebook. Как рассказала Катерина TUT.BY, причиной ее сначала отстранения от прямых эфиров в программе «День в большом городе», а потом и ухода с канала стал ее пост Facebook.


— На следующий день после моего поста председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт собрал всех ведущих прямого эфира. Он долго с нами разговаривал о том, что ничего не запрещал нам писать, но тем не менее, это нарушение корпоративной этики.

Пост ведущей был посвящен и ситуации вокруг магазина Symbal.by, и задержаниям на улицах во время мирных акций их участников и журналистов.

Катерина говорит, что после разговора у руководства ее убрали из эфира, хотя оставалось еще три программы до того как проект на лето уйдет в отпуск.

Журналистка решила не ждать увольнения.

— После того как услышала высказывание министра информации, я поняла, что не хочу никого подставлять потому что и дальше буду писать о том, о чем хочу, — объясняет она.

На вопрос, не жалеет ли о том, что написала тот пост — Катя сразу отвечат: «Нет!».

— Я предполагала, что так будет и была к этому готова.

Катерина Пытлева не первая из публичных персон, кто лишился эфиров и выступлений после высказываний в социальных сетях.

Министр информации Игорь Луцкий, выступая на встрече Александра Лукашенко с журналистами государственных СМИ, заявил, что развлекательный контент должны создавать не сами каналы, а специализированные продакшн-студии. «И тогда не придется, к слову, нам краснеть за всякого рода шоуменов, которые сегодня в обществе неоправданно позиционируются как перековавшиеся или внезапно прозревшие ведущие, журналисты гостелевидения. Позавчера вел свадьбы, вчера лотерейный розыгрыш, сегодня — корпоратив в ресторане, а завтра он политический диссидент со статусом телеведущего госканала. Давайте от этого избавляться», — заявил Луцкий.

 
 
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Как рассказала Катерина TUT.BY, причиной ее сначала отстранения от прямых эфиров в программе «День в большом городе», а потом и ухода с канала стал ее пост Facebook.
 
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