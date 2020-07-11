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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Пинске обсуждают проект регенерации исторической застройки города Современный европейский вид с налетом ретро, отреставрированная архитектура и полное отсутствие высоток - таким представили центр Пинска разработчики его...

Современный европейский вид с налетом ретро, отреставрированная архитектура и полное отсутствие высоток - таким представили центр Пинска разработчики его детального плана на ближайшие десять лет.Параллельно с восстановлением исторической архитектуры планируют строить и новое жилье, но только мало- и среднеэтажное. Многоэтажки тоже предусмотрены, но не в центре. Привлечь туристов предлагают за счет восстановления утерянного архитектурного и культурного наследия в виде мини-макетов, памятных досок.Обсуждение проекта регенерации исторической застройки Пинска продолжится до 9 июля. За это время каждый желающий, в соответствии с законом, сможет подать свои замечания и предложения в архитектурно-градостроительный совет - письменно или в электронном виде на сайт Пинского горисполкома.