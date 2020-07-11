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В Пинске обсуждают проект регенерации исторической застройки города

11.07.2020 19:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Современный европейский вид с налетом ретро, отреставрированная архитектура и полное отсутствие высоток - таким представили центр Пинска разработчики его детального плана на ближайшие десять лет. 

Антонина Вербицкая, архитектор: "Основные принципы - это функциональное использование территории исторического центра, максимальная сохранность историко-культурного наследия, которое имеет статус ценности или не имеет статуса ценности, максимальная сохранность сложившегося градостроительного ансамбля - это планировочная структура города, потому что она тоже представляет интерес. Пинск входит в десятку городов, которые сохранили в историческом ядре планировку 18-го века, и это очень ценно".

Параллельно с восстановлением исторической архитектуры планируют строить и новое жилье, но только мало- и среднеэтажное. Многоэтажки тоже предусмотрены, но не в центре. Привлечь туристов предлагают за счет восстановления утерянного архитектурного и культурного наследия в виде мини-макетов, памятных досок.

Илья Крюковский, начальник управления архитектуры и градостроительства Пинского горисполкома: "Будет финансирование - будут и развиваться объекты благоустройства, дорожно-транспортная инфраструктура.  В детальном плане мы предусматриваем часть площадок, которые можем предложить инвестору, и в случае его заинтересованности он приведет в надлежащее состояние как исторические объекты, так и есть возможность достройки объектов обслуживания".

Обсуждение проекта регенерации исторической застройки Пинска продолжится до 9 июля. За это время каждый желающий, в соответствии с законом, сможет подать свои замечания и предложения в архитектурно-градостроительный совет - письменно или в электронном виде на сайт Пинского горисполкома. 

 
 
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Современный европейский вид с налетом ретро, отреставрированная архитектура и полное отсутствие высоток - таким представили центр Пинска разработчики его...
 
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