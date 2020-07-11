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Достойное долголетие

Золотой возраст

Не оставить без внимания и помощи

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ча-ча-ча, твист и даже танго. Достойное долголетие Показатель, который много говорит о качестве жизни, - ее продолжительность. Сегодня в Беларуси - это 74 года. Такой результат достигнут благодаря не только...

Показатель, который много говорит о качестве жизни, - ее продолжительность. Сегодня в Беларуси - это 74 года. Такой результат достигнут благодаря не только своевременным выплатам или высокотехнологичным медуслугам, а еще активному времяпрепровождению тех, кто привык проводить свой заслуженный отдых с пользой и удовольствием.О молодых духомЧа-ча-ча, твист и даже танго. Такую картину жители окрестных домов видят уже второе лето подряд. Занятия по танцам перемещаются на улицу, как только теплеет. Здесь занимаются несколько десятков человек - и уже имеют опыт выступления на площадках города. Но сюда шли, конечно, не ради большой сцены.Здесь же и занятия скандинавской ходьбой. На волонтерских началах их ведет работник скорой помощи. Еще одна активность - пленер по изобразительному искусству. Встречаем Елену Леонидовну - постоянную посетительницу едва ли не всех кружков центра. Признается: рисование - самый любимый. И вдвойне приятно, когда на выставку работ может попасть каждый.Отделение дневного пребывания для пожилых людей здешние посетители назвали лаконично - "Золотой возраст". Именно в это время можно попробовать то, что не успел до 60. Здесь встретят в театральной гостиной, обучат азам компьютерной грамотности и поделятся секретами фотомастерства. Большое внимание, конечно, здоровью. За теми, кому нужен особый уход, присмотрят волонтеры.А это новшество для таких центров. Кружок по иппотерапии. Да, пусть без большого манежа и сложных трюков, но зато с упражнениями. Главное - контакт с животным. Лошадь - это живой тренажер с акцентом и на физическое, и на психологическое здоровье.Среди постоянных посетителей этого центра - более 160 человек. Всего же таких по стране почти полторы сотни. Задача каждого - не оставить без внимания и помощи тех, кто в этом нуждается. И чтобы их пенсионный возраст был действительно золотым.