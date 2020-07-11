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Храм Петра и Павла - один из самых древних деревянных храмов Беларуси

Деревянное зодчество - наше национальное наследие

С верой в сердце на протяжении столетий

Иконы - жемчужина сакрального искусства

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Православные христиане завтра отмечают День Петра и Павла. В деревне Валевка отметят 335-летие храма Православные христиане завтра отмечают один из 12 основных праздников церковного календаря - День Петра и Павла. К Петрову дню (как его называют в народе) люди...

Православные христиане завтра отмечают один из 12 основных праздников церковного календаря - День Петра и Павла. К Петрову дню (как его называют в народе) люди наводили порядок дома, украшали его зеленью и цветами.В Беларуси большое количество церквей, освященных в честь этих апостолов. Их называют Петропавловскими. И в этот день там служат особенную службу. А в деревне Валевка Новогрудского района отметят еще и юбилей своего храма. Ему 335 лет.о святыне и святынях древнего прихода.Национальное достояние духовности. Храм, возведенный свыше трех столетий назад за средства брестского воеводы или, как сказали бы сегодня, государственного деятеля Стефана Курчи, - властелина Чамброва - места, где родилась мать Адама Мицкевича. Здание было одним из монастырских объектов. Как часто происходило на наших землях, святыня переходила от одной религии к другой. Однако, несмотря на разную религиозную принадлежность, храм ни разу не переосвящали. Он всегда оставался Петропавловским. День святых апостолов считается днем рождения культового памятника.Казалось бы, дерево не очень прочный материал. Оно боится влаги, на нем может появиться грибок, что нередко приводит к гибели здания. Но древние зодчие и мастера-плотники владели разными конструктивными приемами. Лес на храмы готовили в определенное время, когда дерево сверхпрочное - как правило, в феврале.Деревянный храм Петра и Павла возводили по церковным канонам на самом высоком месте населенного пункта равно 335 лет назад. Строили местные мастера по древним технологиям - без единого гвоздя. Сегодня это памятник архитектуры белорусской национальной сакральной школы зодчества, внесенный в республиканский список историко-культурных ценностей.За 335 лет существования церковь пережила несколько реставраций. Здесь и сегодня можно заметить элементы униатского и католического периодов. Такое пересечение традиций деревянного зодчества нескольких столетий. Духовный центр никогда не закрывался. Даже в советское время здесь звучала молитва.В храме - очень редкий для Беларуси ценный иконостас. Все иконы - работа знаменитого Виктора Васнецова - мастера исторической живописи, автора хрестоматийных "Аленушки", "Богатырей", "Ивана-царевича на Сером волке". Иконостас создавали для собора Александра Невского в Варшаве, а после его уничтожения произведение сакрального искусства привезли в Валевку.