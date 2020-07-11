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Православные христиане завтра отмечают День Петра и Павла. В деревне Валевка отметят 335-летие храма
11.07.2020 22:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПравославные христиане завтра отмечают один из 12 основных праздников церковного календаря - День Петра и Павла. К Петрову дню (как его называют в народе) люди наводили порядок дома, украшали его зеленью и цветами.
В Беларуси большое количество церквей, освященных в честь этих апостолов. Их называют Петропавловскими. И в этот день там служат особенную службу. А в деревне Валевка Новогрудского района отметят еще и юбилей своего храма. Ему 335 лет. Елена Бормотова о святыне и святынях древнего прихода.
Храм Петра и Павла - один из самых древних деревянных храмов Беларуси
Национальное достояние духовности. Храм, возведенный свыше трех столетий назад за средства брестского воеводы или, как сказали бы сегодня, государственного деятеля Стефана Курчи, - властелина Чамброва - места, где родилась мать Адама Мицкевича. Здание было одним из монастырских объектов. Как часто происходило на наших землях, святыня переходила от одной религии к другой. Однако, несмотря на разную религиозную принадлежность, храм ни разу не переосвящали. Он всегда оставался Петропавловским. День святых апостолов считается днем рождения культового памятника.
Деревянное зодчество - наше национальное наследие
Казалось бы, дерево не очень прочный материал. Оно боится влаги, на нем может появиться грибок, что нередко приводит к гибели здания. Но древние зодчие и мастера-плотники владели разными конструктивными приемами. Лес на храмы готовили в определенное время, когда дерево сверхпрочное - как правило, в феврале.
Деревянный храм Петра и Павла возводили по церковным канонам на самом высоком месте населенного пункта равно 335 лет назад. Строили местные мастера по древним технологиям - без единого гвоздя. Сегодня это памятник архитектуры белорусской национальной сакральной школы зодчества, внесенный в республиканский список историко-культурных ценностей.
С верой в сердце на протяжении столетий
За 335 лет существования церковь пережила несколько реставраций. Здесь и сегодня можно заметить элементы униатского и католического периодов. Такое пересечение традиций деревянного зодчества нескольких столетий. Духовный центр никогда не закрывался. Даже в советское время здесь звучала молитва.
Тамара Сураго, учительница истории Валевской средней школы: "Сюда любили приезжать многие известные люди. В частности, известный белорусский писатель Владимир Короткевич приезжал сюда. Это же было атеистическое время. Он брал ключи от храма и подолгу здесь находился. Икона из иконостаса, где изображена Богородица, писатель говорил, что она его вдохновляла на многие произведения. Об этом он пишет в своей книге "Земля под белыми крыльями".
Иконы - жемчужина сакрального искусства
В храме - очень редкий для Беларуси ценный иконостас. Все иконы - работа знаменитого Виктора Васнецова - мастера исторической живописи, автора хрестоматийных "Аленушки", "Богатырей", "Ивана-царевича на Сером волке". Иконостас создавали для собора Александра Невского в Варшаве, а после его уничтожения произведение сакрального искусства привезли в Валевку.
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Православные христиане завтра отмечают День Петра и Павла. В деревне Валевка отметят 335-летие храма
Православные христиане завтра отмечают один из 12 основных праздников церковного календаря - День Петра и Павла. К Петрову дню (как его называют в народе) люди...
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