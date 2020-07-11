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Магазин "5 элемент" в Несвиже

12.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Социальная ответственность и развитие регионов. Компания "5 элемент" открывает новые магазины в небольших городах Беларуси. Накануне в Несвиже заработал еще один торговый объект. Он стал юбилейным - 70-м в сети. Качественное обслуживание, новые рабочие места и забота о каждом покупателе. Эмоции горожан и подробности открытия - в репортаже Виктории Антоненковой.

Акции, бонусы и новинки техники. Компания "5 элемент" становится еще ближе к покупателю. В продаже - самое актуальное. И хотя размеры нового магазина не позволяют вместить весь ассортиментный ряд (в столице магазины в несколько раз крупнее), возможность заказать нужный товар есть. Специальный терминал открывает доступ ко всем товарным позициям сети, а специалисты помогут определиться с выбором. Товар доставят в магазин или на дом. 

- Очень хорошо, несвижане будут довольны.

- Конечно, надо было. В Несвиже нет таких магазинов, ездили в Барановичи. 

- Есть возможность сэкономить? Конечно, вы что!

Безопасность - превыше всего


Безопасность - превыше всего. В период пандемии магазин продолжил работу, но с максимальной степенью защиты персонала и посетителей. Ежедневный контроль состояния здоровья продавцов, средства дезинфекции, одноразовые перчатки и маски, информационные материалы и разметка для соблюдения социальной дистанции, санитайзеры.

Социальная ответственность


Работа сети продолжается даже в период пандемии. Отсутствие карантина  позволило обеспечить потребности покупателей в технике и электронике в полном объеме. Оказавшись на дистанционной работе, многим понадобились ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты. Например, только с марта реализовано 55 тысяч смартфонов, 8 тысяч ноутбуков и более 15 тысяч стиральных машин.

Налоговые отчисления и сборы, поступившие от  компании в республиканский бюджет, за 5 месяцев года составили более 65 млн. рублей. Эти деньги, в том числе, пойдут на финансирование социальной сферы, выплаты пенсий и пособий. Также "5 элемент" поддерживает социальные проекты, оказывает спонсорскую помощь медучреждениям.

Забота о сотрудниках - еще одна важная составляющая бизнеса. Сегодня в компании работают почти 3 тысячи человек. Все они даже в это непростое время сохранили работу и прежний уровень зарплат. Кроме того, персонал имеет возможность повышать квалификацию, проходить обучение, есть перспективы карьерного роста.

Александр Дроздов, замначальника управления по розничной торговле Брестской области: "У нас существует система аттестации и контроля. Цель - повысить качество обслуживания.  И это можно достичь, только имея качественный персонал. Я, например, пришел в компанию продавцом, а сегодня я уже заместитель начальника управления.  Объезжая регион, я вижу, как в нынешний сложный период эпидемии важно поддержать семьи и сохранить работу наших специалистов. И в такой заботе о людях наша компания принимает самое активное участие".

Миссия компании - создание устойчивого и прибыльного бизнеса, ориентированного на улучшение качества жизни белорусских покупателей. Доставка охватывает более 13 тысяч населенных пунктов, открываются магазины в небольших городах. 

 
 
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Социальная ответственность и развитие регионов. Компания "5 элемент" открывает новые магазины в небольших городах Беларуси. Накануне в Несвиже заработал еще один...
 
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