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Безопасность - превыше всего

Социальная ответственность

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Магазин "5 элемент" в Несвиже Социальная ответственность и развитие регионов. Компания "5 элемент" открывает новые магазины в небольших городах Беларуси. Накануне в Несвиже заработал еще один...

Социальная ответственность и развитие регионов. Компания "5 элемент" открывает новые магазины в небольших городах Беларуси. Накануне в Несвиже заработал еще один торговый объект. Он стал юбилейным - 70-м в сети. Качественное обслуживание, новые рабочие места и забота о каждом покупателе. Эмоции горожан и подробности открытия - в репортажеАкции, бонусы и новинки техники. Компания "5 элемент" становится еще ближе к покупателю. В продаже - самое актуальное. И хотя размеры нового магазина не позволяют вместить весь ассортиментный ряд (в столице магазины в несколько раз крупнее), возможность заказать нужный товар есть. Специальный терминал открывает доступ ко всем товарным позициям сети, а специалисты помогут определиться с выбором. Товар доставят в магазин или на дом.Безопасность - превыше всего. В период пандемии магазин продолжил работу, но с максимальной степенью защиты персонала и посетителей. Ежедневный контроль состояния здоровья продавцов, средства дезинфекции, одноразовые перчатки и маски, информационные материалы и разметка для соблюдения социальной дистанции, санитайзеры.Работа сети продолжается даже в период пандемии. Отсутствие карантина позволило обеспечить потребности покупателей в технике и электронике в полном объеме. Оказавшись на дистанционной работе, многим понадобились ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты. Например, только с марта реализовано 55 тысяч смартфонов, 8 тысяч ноутбуков и более 15 тысяч стиральных машин.Налоговые отчисления и сборы, поступившие от компании в республиканский бюджет, за 5 месяцев года составили более 65 млн. рублей. Эти деньги, в том числе, пойдут на финансирование социальной сферы, выплаты пенсий и пособий. Также "5 элемент" поддерживает социальные проекты, оказывает спонсорскую помощь медучреждениям.Забота о сотрудниках - еще одна важная составляющая бизнеса. Сегодня в компании работают почти 3 тысячи человек. Все они даже в это непростое время сохранили работу и прежний уровень зарплат. Кроме того, персонал имеет возможность повышать квалификацию, проходить обучение, есть перспективы карьерного роста.Миссия компании - создание устойчивого и прибыльного бизнеса, ориентированного на улучшение качества жизни белорусских покупателей. Доставка охватывает более 13 тысяч населенных пунктов, открываются магазины в небольших городах.