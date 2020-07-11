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Александрия собирает друзей

Купальский венок - главный атрибут праздника

Праздник единства славян

Дипломаты присоединились к белорусским традициям

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник Купалье в Александрии вновь собирает друзей Один из национальных культурных символов страны - праздник Купалье в Александрии вновь собирает друзей. За 10 лет своего существования фестиваль стал ярким...

Один из национальных культурных символов страны - праздник Купалье в Александрии вновь собирает друзей. За 10 лет своего существования фестиваль стал ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины.Он именно так и задумывался - праздник, который объединяет. Правда, в этом году вмешалась эпидемическая ситуация в мире.Но тот, кто предан празднику, все равно приехал. Присоединились даже гости из Литвы. Фестиваль уже стал неотъемлемой частью нашей культуры и наследия. Брендом страны. В нем - все, что присуще белорусам. Наш национальный колорит, гармония с природой, любовь к своим традициям и истории, поиск счастья, стремление к заветной цели и, конечно, гостеприимство. Ярмарка ремесел, национальные кухни, пленэры, несколько концертных площадок. Берег Днепра традиционно для июльских выходных преобразился. Такие встречи - лучшая народная дипломатия, которая открывает людям нашу самобытную и прекрасную Беларусь. О ярких красках праздникаВот она - настоящая славянская душа. Из года в год тысячи белорусов ставят свою обычную жизнь на паузу, чтобы провести июльские выходные на берегу Днепра. О гаджетах вспоминают, лишь чтобы запечатлеть самые яркие моменты.Одни приезжают, чтобы возродить самобытные обычаи. И у них это получается.Другие - за новым опытом и впечатлениями. А их на фестивале - на каждом шагу. Выбирай, что душе угодно.Ремесленники из Беларуси, России, Украины, Литвы. Город мастеров этим субботним днем - место притяжения гостей. Еще бы! Глаз радует каждый павильон.Александрия собирает друзей уже в 11 раз. Казалось бы, чем тут можно уже удивить. Но организаторы постоянно придумывают что-то новое. Безусловно, старается и каждый подворок, в прямом смысле заманивая своими уникальными умениями.Куда сегодня без главного атрибута праздника? Да, Купалье календарное уже прошло, но ведь и мечты сбываются вовсе не по расписанию. Не так ли? Главное - очень сильно захотеть. А вот этот венок сегодня отправится в путь по Днепру в поисках счастья.Это не просто живописное место. Здесь мы чувствуем сакральную связь с нашими предками, с родной землей, друг с другом. Шкловский район в эти дни напоминает нам о единстве славян, о нашей общей истории и традициях.Это настоящий семейный уикенд. Здесь точно не будет скучно ни родителям, ни детям. Как говорится, Александрия всем возрастам покорна.Поистине сочетание белорусских традиций и духа современности. На гостеприимной земле Шкловщины в этом году определили специальную зону кемпинга - для палаток и домов на колесах. Говорят, был такой запрос от гостей.Пройти мимо этих ароматов просто невозможно! Кухни у нас, славян, похожие. Но все же особенности свои есть. Да и о щепоточке любви тоже не забываем. Здесь можно дегустировать часами, поверьте!Праздник в этом году проходит под патронатом ЮНЕСКО - знак особого отношения к сохранению белорусами своих традиций. Среди гостей видим дипломатов и руководителей международных организаций. Участие в купальских празднествах для многих из них стало уже традицией. Для них - экскурсия по Александрии и ее окрестностям. Только прикоснувшись к белорусской действительности, проникнувшись к нашей истории, можно лучше узнать и нас, белорусов.В эти минуты Александрия живет в предвкушении центрального события дня. Менее чем через полчаса на берегу Днепра, где разместилась по традиции главная площадка, стартует гала-концерт. По сути, кульминация двухдневного праздника. В этом году его посвятили нам, белорусам. Кто родился и вырос на своей малой родине, кто сам ковал свою судьбу, кто стал личностью и кто вкладывает теперь свои силы в будущее поколение, в наше общее завтра.У каждого из нас, конечно, своя Александрия. Вот для меня, например, моя малая родина - это небольшой и очень уютный город Слоним. Но, вместе с тем, каждого из нас объединяет наша общая история, наша общая страна, которая и складывается из таких вот дорогих сердцу "кавалкаў зямлі".Мы белорусы - и этим мы сильны. Такими проникновенными строками под звуки красочного фейерверка завершится сегодняшний праздник. Но уже завтра Александрия вновь соберет своих друзей.